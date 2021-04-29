https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730539207.html

МИД Киргизии и Таджикистана начали переговоры из-за конфликта на границе

МИД Киргизии и Таджикистана начали переговоры из-за конфликта на границе

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев сообщил о начале переговоров с коллегой из Таджикистана по ситуации на границе двух стран. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:25

2021-04-29T17:25

2021-04-29T17:41

руслан казакбаев

мид киргизии

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев сообщил о начале переговоров с коллегой из Таджикистана по ситуации на границе двух стран.Как добавляет агентство, Казакбаев надеется, что в скором времени сторонам удастся локализовать конфликт на границе.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210429/mid-1730535569.html

https://ria.ru/20210429/mer-1730543427.html

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руслан казакбаев, мид киргизии, таджикистан, киргизия, в мире