https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730539207.html
МИД Киргизии и Таджикистана начали переговоры из-за конфликта на границе
МИД Киргизии и Таджикистана начали переговоры из-за конфликта на границе
Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев сообщил о начале переговоров с коллегой из Таджикистана по ситуации на границе двух стран. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:25
2021-04-29T17:25
2021-04-29T17:41
руслан казакбаев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев сообщил о начале переговоров с коллегой из Таджикистана по ситуации на границе двух стран.Как добавляет агентство, Казакбаев надеется, что в скором времени сторонам удастся локализовать конфликт на границе.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20210429/mid-1730535569.html
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руслан казакбаев, мид киргизии, таджикистан, киргизия, в мире
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев
сообщил о начале переговоров с коллегой из Таджикистана по ситуации на границе двух стран.
"Прямо сейчас я нахожусь на переговорах с таджикской стороной. По итогам диалога МИД сделает официальное заявление. Нота протеста посольству Таджикистана мы пока не вручали", - сообщил Казакбаев агентству Vesti.kg.
Как добавляет агентство, Казакбаев надеется, что в скором времени сторонам удастся локализовать конфликт на границе.
Погранслужбы Киргизии
и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.
В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.