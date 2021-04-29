https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730513503.html

В МВД Киргизии прокомментировали ситуацию на границе с Таджикистаном

В МВД Киргизии прокомментировали ситуацию на границе с Таджикистаном

Ситуация на границе с Таджикистаном сложная, но контролируется силовиками, заявили журналистам в пресс-службе МВД Киргизии. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:05

2021-04-29T16:05

2021-04-29T16:05

ситуация на границе киргизии и таджикистана

мвд киргизии

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Ситуация на границе с Таджикистаном сложная, но контролируется силовиками, заявили журналистам в пресс-службе МВД Киргизии.По его словам, в зоне конфликта правоохранительные органы в усиленном режиме обеспечивают общественный порядок наряду с другими силовыми структурами."Сотрудниками милиции выставлены блок-посты, проводятся разъяснительные мероприятия с населением приграничных районов, а также они помогают в эвакуации местных жителей в более безопасные районы", - отметили в МВД.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210429/perestrelka-1730503919.html

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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль. 2021-04-29T16:05 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, мвд киргизии, таджикистан, киргизия, в мире