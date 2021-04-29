В МВД Киргизии прокомментировали ситуацию на границе с Таджикистаном
© Фото : пресс-служба УВД Баткенской областиКыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном
© Фото : пресс-служба УВД Баткенской области
БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Ситуация на границе с Таджикистаном сложная, но контролируется силовиками, заявили журналистам в пресс-службе МВД Киргизии.
"Ситуация напряженная, но контролируется сотрудниками силовых структур", - заявил представитель ведомства.
По его словам, в зоне конфликта правоохранительные органы в усиленном режиме обеспечивают общественный порядок наряду с другими силовыми структурами.
"Сотрудниками милиции выставлены блок-посты, проводятся разъяснительные мероприятия с населением приграничных районов, а также они помогают в эвакуации местных жителей в более безопасные районы", - отметили в МВД.
Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.