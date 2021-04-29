Киргизия заявила об атаке Таджикистана на пять погранзастав
16:01 29.04.2021 (обновлено: 16:58 29.04.2021)
© Фото : пресс-служба ГПС КиргизииПограничники на кыргызско-таджикской границе
© Фото : пресс-служба ГПС Киргизии
БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Таджикистан открыл огонь по пограничным заставам Киргизии, заявили РИА Новости в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии.
"Около 17.00 (14.00 мск) таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также на пограничные посты "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда", - заявил представитель пресс-службы.
Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.