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В киргизском селе на границе с Таджикистаном начался пожар
В киргизском селе на границе с Таджикистаном начался пожар
В киргизском селе Кок-Таш на границе с Таджикистаном горит несколько домов, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на обладминистрацию Баткена. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:49
2021-04-29T17:14
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В киргизском селе Кок-Таш на границе с Таджикистаном горит несколько домов, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на обладминистрацию Баткена."В Кок-Таше горит несколько домов. Информацию Sputnik Кыргызстан подтвердили в обладминистрации Баткена (административный центр Баткенской области Киргизии - ред.)", - говорится в сообщении.Как отмечает агентство, количество пострадавших домов пока неизвестно. По словам местных жителей, дома киргизов подожгли жители таджикских сел. "Жители соседней страны начали жечь кыргызские дома", - приводит Sputnik Кыргызстан заявления местных жителей.Ранее в МЧС Киргизии заверили, что все гражданские лица из зоны конфликта эвакуированы.В администрации Баткенской области РИА Новости не смогли подтвердить эту информацию. "Наши представители сейчас находятся на месте событий. Сообщений о поджогах от них не поступало", - заявил представитель администрацииПогранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов. В результате три гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек, один - погиб.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном
Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире

В киргизском селе на границе с Таджикистаном начался пожар

14:49 29.04.2021 (обновлено: 17:14 29.04.2021)
 
© пресс-служба ГПС КР Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© пресс-служба ГПС КР
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В киргизском селе Кок-Таш на границе с Таджикистаном горит несколько домов, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на обладминистрацию Баткена.
"В Кок-Таше горит несколько домов. Информацию Sputnik Кыргызстан подтвердили в обладминистрации Баткена (административный центр Баткенской области Киргизии - ред.)", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, количество пострадавших домов пока неизвестно. По словам местных жителей, дома киргизов подожгли жители таджикских сел. "Жители соседней страны начали жечь кыргызские дома", - приводит Sputnik Кыргызстан заявления местных жителей.
Ранее в МЧС Киргизии заверили, что все гражданские лица из зоны конфликта эвакуированы.
В администрации Баткенской области РИА Новости не смогли подтвердить эту информацию. "Наши представители сейчас находятся на месте событий. Сообщений о поджогах от них не поступало", - заявил представитель администрации
Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов. В результате три гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек, один - погиб.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
Президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 15:21
Жапаров обратился к жителям Киргизии из-за перестрелки на границе
 
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