https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730495793.html

В киргизском селе на границе с Таджикистаном начался пожар

В киргизском селе на границе с Таджикистаном начался пожар

В киргизском селе Кок-Таш на границе с Таджикистаном горит несколько домов, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на обладминистрацию Баткена. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:49

2021-04-29T14:49

2021-04-29T17:14

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

в мире

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В киргизском селе Кок-Таш на границе с Таджикистаном горит несколько домов, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на обладминистрацию Баткена."В Кок-Таше горит несколько домов. Информацию Sputnik Кыргызстан подтвердили в обладминистрации Баткена (административный центр Баткенской области Киргизии - ред.)", - говорится в сообщении.Как отмечает агентство, количество пострадавших домов пока неизвестно. По словам местных жителей, дома киргизов подожгли жители таджикских сел. "Жители соседней страны начали жечь кыргызские дома", - приводит Sputnik Кыргызстан заявления местных жителей.Ранее в МЧС Киргизии заверили, что все гражданские лица из зоны конфликта эвакуированы.В администрации Баткенской области РИА Новости не смогли подтвердить эту информацию. "Наши представители сейчас находятся на месте событий. Сообщений о поджогах от них не поступало", - заявил представитель администрацииПогранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов. В результате три гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек, один - погиб.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210429/perestrelka-1730503919.html

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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль. 2021-04-29T14:49 true PT0M35S

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире