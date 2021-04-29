https://ria.ru/20210429/isk-1730449986.html
Фонд кино требует в суде 191 миллион рублей от студии Джаника Файзиева
Фонд кино требует в суде 191 миллион рублей от студии Джаника Файзиева
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Фонда кино, требующего взыскать более 191 миллиона рублей с киностудии "Бонанза" и ее создателя – продюсера и... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:02
2021-04-29T12:02
2021-04-29T12:02
культура
кино и сериалы
новости культуры
фонд кино
джахонгир файзиев
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Фонда кино, требующего взыскать более 191 миллиона рублей с киностудии "Бонанза" и ее создателя – продюсера и режиссера Джахонгира Файзиева, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 28 апреля, к рассмотрению он пока не принят. В карточке дела основания исковых требований пока не указаны.Фонд кино в 2018 году сообщал, что принял решение оказать финансовую поддержку проекту студии "Бонанза" – фантастическому блокбастеру "Вратарь галактики". Причем в 2018 году поддержка была оказана на условиях стопроцентной возвратности средств, а в 2019 году – на безвозвратной основе.По данным из открытых источников, бюджет картины превысил 786 миллионов рублей, в прокате же она собрала значительно меньше. Подтверждением того, что иск Фонда кино связан именно с этим фильмом, РИА Новости пока не располагает.
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кино и сериалы, новости культуры, фонд кино, джахонгир файзиев
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Фонда кино, требующего взыскать более 191 миллиона рублей с киностудии "Бонанза" и ее создателя – продюсера и режиссера Джахонгира Файзиева, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 28 апреля, к рассмотрению он пока не принят. В карточке дела основания исковых требований пока не указаны.
Фонд кино в 2018 году сообщал, что принял решение оказать финансовую поддержку проекту студии "Бонанза" – фантастическому блокбастеру "Вратарь галактики". Причем в 2018 году поддержка была оказана на условиях стопроцентной возвратности средств, а в 2019 году – на безвозвратной основе.
По данным из открытых источников, бюджет картины превысил 786 миллионов рублей, в прокате же она собрала значительно меньше. Подтверждением того, что иск Фонда кино связан именно с этим фильмом, РИА Новости пока не располагает.