https://ria.ru/20210429/indiya-1730589804.html

В Индии оценили роль помощи России в борьбе с COVID-19

В Индии оценили роль помощи России в борьбе с COVID-19

Предоставленная Россией экстренная гуманитарная помощь Индии приблизит победу над пандемией коронавируса в стране, заявил РИА Новости президент Индийского... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T22:18

2021-04-29T22:18

2021-04-29T22:25

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

нарендра моди

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

индия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Предоставленная Россией экстренная гуманитарная помощь Индии приблизит победу над пандемией коронавируса в стране, заявил РИА Новости президент Индийского национального культурного центра "Сита", руководитель ассоциации "Индийский бизнес-альянс" Самми Котвани.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса. Как сообщило МЧС РФ, в Индию направлено более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.Как сообщил накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, гуманитарная помощь, которую Россия передает Индии, включает концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ, а также 200 тысяч упаковок "Фавипиравира".Он отметил, что оперативное оказание помощи Индии "в эти тяжелые времена" со стороны России свидетельствует о том, что "президент Путин - сильный лидер, а две большие страны связывают узы дружбы".Говоря о вакцинации российским препаратом "Спутник V", которую Индия запустит 1 мая, Котвани сказал, что люди ждут эту вакцину и надеются, что она поможет ускорить темпы вакцинации."Мы (в Индии) все равно не успеваем, если каждого человека надо вакцинировать. Сейчас при помощи "Спутник V" мы можем ускорить этот процесс", - заявил представитель ассоциации.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.

https://ria.ru/20210429/bylbz-1730586455.html

https://ria.ru/20210428/indiya-1730255951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, нарендра моди, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, индия, в мире