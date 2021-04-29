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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/indiya-1730589804.html
В Индии оценили роль помощи России в борьбе с COVID-19
В Индии оценили роль помощи России в борьбе с COVID-19
Предоставленная Россией экстренная гуманитарная помощь Индии приблизит победу над пандемией коронавируса в стране, заявил РИА Новости президент Индийского... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T22:18
2021-04-29T22:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
нарендра моди
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
индия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Предоставленная Россией экстренная гуманитарная помощь Индии приблизит победу над пандемией коронавируса в стране, заявил РИА Новости президент Индийского национального культурного центра "Сита", руководитель ассоциации "Индийский бизнес-альянс" Самми Котвани.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса. Как сообщило МЧС РФ, в Индию направлено более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.Как сообщил накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, гуманитарная помощь, которую Россия передает Индии, включает концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ, а также 200 тысяч упаковок "Фавипиравира".Он отметил, что оперативное оказание помощи Индии "в эти тяжелые времена" со стороны России свидетельствует о том, что "президент Путин - сильный лидер, а две большие страны связывают узы дружбы".Говоря о вакцинации российским препаратом "Спутник V", которую Индия запустит 1 мая, Котвани сказал, что люди ждут эту вакцину и надеются, что она поможет ускорить темпы вакцинации."Мы (в Индии) все равно не успеваем, если каждого человека надо вакцинировать. Сейчас при помощи "Спутник V" мы можем ускорить этот процесс", - заявил представитель ассоциации.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.
https://ria.ru/20210429/bylbz-1730586455.html
https://ria.ru/20210428/indiya-1730255951.html
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коронавирус covid-19, россия, нарендра моди, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, индия, в мире

В Индии оценили роль помощи России в борьбе с COVID-19

22:18 29.04.2021 (обновлено: 22:25 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели
Автомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Предоставленная Россией экстренная гуманитарная помощь Индии приблизит победу над пандемией коронавируса в стране, заявил РИА Новости президент Индийского национального культурного центра "Сита", руководитель ассоциации "Индийский бизнес-альянс" Самми Котвани.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса. Как сообщило МЧС РФ, в Индию направлено более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.
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В крематориях в Индии образовались очереди из-за второй волны COVID-19
Как сообщил накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, гуманитарная помощь, которую Россия передает Индии, включает концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ, а также 200 тысяч упаковок "Фавипиравира".

"Во время гуманитарного кризиса это очень существенная помощь. Все, что было отправлено, - это именно то, в чем мы сейчас нуждаемся. Это очень нам поможет", - прокомментировал собеседник агентства поставки российской медпомощи в Индию.

Он отметил, что оперативное оказание помощи Индии "в эти тяжелые времена" со стороны России свидетельствует о том, что "президент Путин - сильный лидер, а две большие страны связывают узы дружбы".
Говоря о вакцинации российским препаратом "Спутник V", которую Индия запустит 1 мая, Котвани сказал, что люди ждут эту вакцину и надеются, что она поможет ускорить темпы вакцинации.
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Попова рассказала о тестировании прибывающих из Индии на коронавирус
"Мы (в Индии) все равно не успеваем, если каждого человека надо вакцинировать. Сейчас при помощи "Спутник V" мы можем ускорить этот процесс", - заявил представитель ассоциации.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияНарендра МодиДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинИндияВ мире
 
 
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