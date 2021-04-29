https://ria.ru/20210429/indiya-1730485688.html
МИД Индии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19
МИД Индии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19
МИД Индии выразил благодарность России за доставку медицинской помощи для борьбы с коронавирусом. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:17
2021-04-29T14:17
2021-04-29T14:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
нарендра моди
здоровье - общество
мид индии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр – РИА Новости. МИД Индии выразил благодарность России за доставку медицинской помощи для борьбы с коронавирусом."Давний и проверенный временем партнер! Благодарим за доставку кислородных концентраторов, аппаратов искусственной вентиляции легких и других медикаментов, которые прибыли из России сегодня утром на двух самолетах", - написал официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.Также о поставках российской помощи заявил первый замглавы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла на брифинге в четверг."Прошлой ночью мы приняли два специальных самолета из России. Они доставили очень большое число установок по генерации кислорода, большую партию вентиляторов, прикроватных мониторов. Россия также предоставила нам лекарство "Фавипиравир", которое можно применять против угрозы COVID-19", - сказал он.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса. Как сообщило МЧС РФ, в Индию направлено более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.Как сообщил накануне глава Минпромторга РФ Денис Мунтуров, гуманитарная помощь, которую Россия передает Индии, включает концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ, а также 200 тысяч упаковок "Фавипиравира".Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.
https://ria.ru/20210425/shtorm-1729896486.html
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, нарендра моди, здоровье - общество, мид индии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, индия, в мире