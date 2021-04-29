https://ria.ru/20210429/indiya-1730417375.html

Индия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Индия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 379 257 случай, более 3,6 тысячи человек скончались, это максимальные показатели РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T08:09

2021-04-29T08:09

2021-04-29T08:09

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

керала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дели

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр – РИА Новости. Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 379 257 случай, более 3,6 тысячи человек скончались, это максимальные показатели с начала пандемии, сообщает минздрав страны.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 3 миллионов.Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра. За минувшие сутки в штате выявлены более 63,3 тысячи заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 675 тысяч человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (39 047), Керала (35 013), Уттар Прадеш (29 751) и Дели (25 986).При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 150 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,1 миллиона.В среду ночью два самолета МЧС России доставили в Индию более 20 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/ssha-1730343839.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/kovid-1730344744.html

россия

керала

дели

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, керала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дели, в мире