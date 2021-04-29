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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/indiya-1730417375.html
Индия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Индия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 379 257 случай, более 3,6 тысячи человек скончались, это максимальные показатели РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T08:09
2021-04-29T08:09
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
керала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дели
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр – РИА Новости. Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 379 257 случай, более 3,6 тысячи человек скончались, это максимальные показатели с начала пандемии, сообщает минздрав страны.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 3 миллионов.Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра. За минувшие сутки в штате выявлены более 63,3 тысячи заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 675 тысяч человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (39 047), Керала (35 013), Уттар Прадеш (29 751) и Дели (25 986).При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 150 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,1 миллиона.В среду ночью два самолета МЧС России доставили в Индию более 20 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210428/ssha-1730343839.html
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коронавирус covid-19, россия, керала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дели, в мире

Индия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

08:09 29.04.2021
 
© AP PhotoСкорая помощь возле больницы для лечения пациентов с COVID-19 в Нью-Дели, Индия
Скорая помощь возле больницы для лечения пациентов с COVID-19 в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© AP Photo
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр – РИА Новости. Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 379 257 случай, более 3,6 тысячи человек скончались, это максимальные показатели с начала пандемии, сообщает минздрав страны.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.
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Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 3 миллионов.
Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра. За минувшие сутки в штате выявлены более 63,3 тысячи заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 675 тысяч человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (39 047), Керала (35 013), Уттар Прадеш (29 751) и Дели (25 986).
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04:00Сказано в эфире
Названа группа риска по повторному заражению коронавирусом
При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 150 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,1 миллиона.
В среду ночью два самолета МЧС России доставили в Индию более 20 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКералаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДелиВ мире
 
 
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