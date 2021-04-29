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В Госдуму внесли проект о дистанционном заключении трудового договора
В Госдуму внесли проект о дистанционном заключении трудового договора
В Госдуму внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно, следует из электронной базы данных нижней... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T19:23
2021-04-29T19:34
общество
госдума рф
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента."Законопроект подготовлен в целях оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками (в том числе их представительными органами), закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства: соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор", - говорится в пояснительной записке к проекту.При этом, согласно проекту, если от электронного документооборота отказались меньше половины сотрудников компании, то работодатель сможет распространить его на всех.
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общество, госдума рф

В Госдуму внесли проект о дистанционном заключении трудового договора

19:23 29.04.2021 (обновлено: 19:34 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроект подготовлен в целях оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками (в том числе их представительными органами), закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства: соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 19:25
"Социальные" законопроекты по реализации послания Путина внесли в ГД
При этом, согласно проекту, если от электронного документооборота отказались меньше половины сотрудников компании, то работодатель сможет распространить его на всех.
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
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