https://ria.ru/20210429/gosduma-1730568601.html

В Госдуму внесли проект о дистанционном заключении трудового договора

В Госдуму внесли проект о дистанционном заключении трудового договора

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно, следует из электронной базы данных нижней... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T19:23

2021-04-29T19:23

2021-04-29T19:34

общество

госдума рф

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента."Законопроект подготовлен в целях оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками (в том числе их представительными органами), закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства: соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор", - говорится в пояснительной записке к проекту.При этом, согласно проекту, если от электронного документооборота отказались меньше половины сотрудников компании, то работодатель сможет распространить его на всех.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/poslanie-1730050103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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