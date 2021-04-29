https://ria.ru/20210429/gosduma-1730568601.html
В Госдуму внесли проект о дистанционном заключении трудового договора
В Госдуму внесли проект о дистанционном заключении трудового договора
В Госдуму внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно, следует из электронной базы данных нижней... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T19:23
2021-04-29T19:23
2021-04-29T19:34
общество
госдума рф
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента."Законопроект подготовлен в целях оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками (в том числе их представительными органами), закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства: соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор", - говорится в пояснительной записке к проекту.При этом, согласно проекту, если от электронного документооборота отказались меньше половины сотрудников компании, то работодатель сможет распространить его на всех.
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общество, госдума рф
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
В Госдуму
внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроект подготовлен в целях оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками (в том числе их представительными органами), закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства: соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор", - говорится в пояснительной записке к проекту.
При этом, согласно проекту, если от электронного документооборота отказались меньше половины сотрудников компании, то работодатель сможет распространить его на всех.