Госдеп предостерег Россию от прекращения работы "Радио Свобода"*
© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
"Если российское правительство продолжит шаги по насильственному закрытию "Радио Свобода / Радио Свободная Европа*", мы ответим", - сказал Прайс.
Он обвинил Россию в "нетерпимости" к внешним взглядам.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсуждал ситуацию с этой радиостанцией, столкнувшейся с трудностями при работе в России, с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, чем закончились разговоры, госсекретарь не уточнил.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщили, что общая сумма штрафов "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превысила 53 миллиона рублей. Представители ООО "РСЕ/РС*" обжаловали в Тверском районном суде Москвы 150 постановлений мирового судьи.
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По закону "О средствах массовой информации", как напомнили ранее в Роскомнадзоре, материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
В американском списке иностранных агентов находится RT America - министерство юстиции США внесло туда телеканал в 2017 году по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.
В ответ на действия США Минюст России в 2017 году внес ряд проектов "Радио Свобода"* в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe / Radio Liberty*, которая в свою очередь финансируется Конгрессом США.
* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.
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