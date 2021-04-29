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Госдеп предостерег Россию от прекращения работы "Радио Свобода"*
Госдеп предостерег Россию от прекращения работы "Радио Свобода"*
Госдепартамент пообещал ответить Москве на возможное прекращение работы финансируемого США "Радио Свобода"*, которое в России признано иноагентом. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T23:18
2021-04-29T23:18
россия
энтони блинкен
министерство юстиции сша
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Госдепартамент пообещал ответить Москве на возможное прекращение работы финансируемого США "Радио Свобода"*, которое в России признано иноагентом.Он обвинил Россию в "нетерпимости" к внешним взглядам.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсуждал ситуацию с этой радиостанцией, столкнувшейся с трудностями при работе в России, с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, чем закончились разговоры, госсекретарь не уточнил.Ранее в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщили, что общая сумма штрафов "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превысила 53 миллиона рублей. Представители ООО "РСЕ/РС*" обжаловали в Тверском районном суде Москвы 150 постановлений мирового судьи.По закону "О средствах массовой информации", как напомнили ранее в Роскомнадзоре, материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.В американском списке иностранных агентов находится RT America - министерство юстиции США внесло туда телеканал в 2017 году по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.В ответ на действия США Минюст России в 2017 году внес ряд проектов "Радио Свобода"* в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe / Radio Liberty*, которая в свою очередь финансируется Конгрессом США.* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.
https://ria.ru/20210312/radio-1600924375.html
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россия, энтони блинкен, министерство юстиции сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сша, в мире

Госдеп предостерег Россию от прекращения работы "Радио Свобода"*

23:18 29.04.2021
 
© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Госдепартамент пообещал ответить Москве на возможное прекращение работы финансируемого США "Радио Свобода"*, которое в России признано иноагентом.

"Если российское правительство продолжит шаги по насильственному закрытию "Радио Свобода / Радио Свободная Европа*", мы ответим", - сказал Прайс.

Он обвинил Россию в "нетерпимости" к внешним взглядам.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсуждал ситуацию с этой радиостанцией, столкнувшейся с трудностями при работе в России, с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, чем закончились разговоры, госсекретарь не уточнил.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщили, что общая сумма штрафов "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превысила 53 миллиона рублей. Представители ООО "РСЕ/РС*" обжаловали в Тверском районном суде Москвы 150 постановлений мирового судьи.
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По закону "О средствах массовой информации", как напомнили ранее в Роскомнадзоре, материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
В американском списке иностранных агентов находится RT America - министерство юстиции США внесло туда телеканал в 2017 году по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.
В ответ на действия США Минюст России в 2017 году внес ряд проектов "Радио Свобода"* в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe / Radio Liberty*, которая в свою очередь финансируется Конгрессом США.
* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.
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