https://ria.ru/20210429/gosdep-1730592862.html

Госдеп предостерег Россию от прекращения работы "Радио Свобода"*

Госдеп предостерег Россию от прекращения работы "Радио Свобода"*

Госдепартамент пообещал ответить Москве на возможное прекращение работы финансируемого США "Радио Свобода"*, которое в России признано иноагентом. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T23:18

2021-04-29T23:18

2021-04-29T23:18

россия

энтони блинкен

министерство юстиции сша

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Госдепартамент пообещал ответить Москве на возможное прекращение работы финансируемого США "Радио Свобода"*, которое в России признано иноагентом.Он обвинил Россию в "нетерпимости" к внешним взглядам.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсуждал ситуацию с этой радиостанцией, столкнувшейся с трудностями при работе в России, с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, чем закончились разговоры, госсекретарь не уточнил.Ранее в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщили, что общая сумма штрафов "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превысила 53 миллиона рублей. Представители ООО "РСЕ/РС*" обжаловали в Тверском районном суде Москвы 150 постановлений мирового судьи.По закону "О средствах массовой информации", как напомнили ранее в Роскомнадзоре, материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.В американском списке иностранных агентов находится RT America - министерство юстиции США внесло туда телеканал в 2017 году по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.В ответ на действия США Минюст России в 2017 году внес ряд проектов "Радио Свобода"* в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe / Radio Liberty*, которая в свою очередь финансируется Конгрессом США.* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.

https://ria.ru/20210312/radio-1600924375.html

https://ria.ru/20210408/putin-1727376216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, министерство юстиции сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сша, в мире