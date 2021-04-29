https://ria.ru/20210429/genotsid-1730495905.html

Песков назвал признание США геноцида армян частью игры в кнут и пряник

Песков назвал признание США геноцида армян частью игры в кнут и пряник

Признание США геноцида армян, скорее всего, часть игры в кнут и пряник, а не желание сострадать армянскому народу и понять историю, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:49

2021-04-29T14:49

2021-04-29T15:33

дмитрий песков

сша

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Признание США геноцида армян, скорее всего, часть игры в кнут и пряник, а не желание сострадать армянскому народу и понять историю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я думаю, конечно, что в большей степени признание геноцида со стороны Вашингтона, скорее всего, это составная часть игры в кнут и пряник, ни что иное. Это не желание сострадать армянскому народу, это не желание глубинно понять историю Османской империи, историю Армении. Это моя точка зрения в данном случае личная", - сказал Песков в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20210427/erdogan-1730189650.html

сша

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2021

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дмитрий песков, сша, в мире