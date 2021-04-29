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Песков назвал признание США геноцида армян частью игры в кнут и пряник
Песков назвал признание США геноцида армян частью игры в кнут и пряник
Признание США геноцида армян, скорее всего, часть игры в кнут и пряник, а не желание сострадать армянскому народу и понять историю, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:49
2021-04-29T15:33
дмитрий песков
сша
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Признание США геноцида армян, скорее всего, часть игры в кнут и пряник, а не желание сострадать армянскому народу и понять историю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я думаю, конечно, что в большей степени признание геноцида со стороны Вашингтона, скорее всего, это составная часть игры в кнут и пряник, ни что иное. Это не желание сострадать армянскому народу, это не желание глубинно понять историю Османской империи, историю Армении. Это моя точка зрения в данном случае личная", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
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дмитрий песков, сша, в мире

Песков назвал признание США геноцида армян частью игры в кнут и пряник

14:49 29.04.2021 (обновлено: 15:33 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Признание США геноцида армян, скорее всего, часть игры в кнут и пряник, а не желание сострадать армянскому народу и понять историю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я думаю, конечно, что в большей степени признание геноцида со стороны Вашингтона, скорее всего, это составная часть игры в кнут и пряник, ни что иное. Это не желание сострадать армянскому народу, это не желание глубинно понять историю Османской империи, историю Армении. Это моя точка зрения в данном случае личная", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 17:41
Реакцию Эрдогана на признание геноцида армян сравнили с капитуляцией
 
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