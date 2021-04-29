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В Госдуме оценили признание США геноцида армян
В Госдуме оценили признание США геноцида армян
Признание Соединенными Штатами геноцида армян грозит исками против Турции в американских судах, считает глава думского комитета по международным делам Леонид... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:47
2021-04-29T12:47
россия
леонид слуцкий (политик)
джо байден
вашингтон (город)
сша
общество
в мире
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Признание Соединенными Штатами геноцида армян грозит исками против Турции в американских судах, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Президент США Джо Байден в субботу официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двусторонних отношениях.Он добавил, что "непокорная Анкара" является "раздражителем для американского руководства". Он пояснил, что раздражителем для США также является сотрудничество с РФ, в том числе покупка Турцией С-400. "Поэтому, да, это (С-400) - один из вариантов основания для Байдена и госдепа признать геноцид армян", - отметил Слуцкий.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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россия, леонид слуцкий (политик), джо байден, вашингтон (город), сша, общество, в мире

В Госдуме оценили признание США геноцида армян

12:47 29.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Признание Соединенными Штатами геноцида армян грозит исками против Турции в американских судах, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент США Джо Байден в субботу официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двусторонних отношениях.
"Признание геноцида армян грозит многочисленными исками против Турции в американских судах, и для официальной Анкары это не безопасно", - сказал Слуцкий в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что "непокорная Анкара" является "раздражителем для американского руководства". Он пояснил, что раздражителем для США также является сотрудничество с РФ, в том числе покупка Турцией С-400. "Поэтому, да, это (С-400) - один из вариантов основания для Байдена и госдепа признать геноцид армян", - отметил Слуцкий.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 17:41
Реакцию Эрдогана на признание геноцида армян сравнили с капитуляцией
 
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