https://ria.ru/20210429/genotsid-1730461562.html

В Госдуме оценили признание США геноцида армян

В Госдуме оценили признание США геноцида армян

Признание Соединенными Штатами геноцида армян грозит исками против Турции в американских судах, считает глава думского комитета по международным делам Леонид... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:47

2021-04-29T12:47

2021-04-29T12:47

россия

леонид слуцкий (политик)

джо байден

вашингтон (город)

сша

общество

в мире

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Признание Соединенными Штатами геноцида армян грозит исками против Турции в американских судах, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Президент США Джо Байден в субботу официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двусторонних отношениях.Он добавил, что "непокорная Анкара" является "раздражителем для американского руководства". Он пояснил, что раздражителем для США также является сотрудничество с РФ, в том числе покупка Турцией С-400. "Поэтому, да, это (С-400) - один из вариантов основания для Байдена и госдепа признать геноцид армян", - отметил Слуцкий.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20210427/erdogan-1730189650.html

россия

вашингтон (город)

сша

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россия, леонид слуцкий (политик), джо байден, вашингтон (город), сша, общество, в мире