В Госдуме оценили признание США геноцида армян
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Признание Соединенными Штатами геноцида армян грозит исками против Турции в американских судах, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент США Джо Байден в субботу официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двусторонних отношениях.
"Признание геноцида армян грозит многочисленными исками против Турции в американских судах, и для официальной Анкары это не безопасно", - сказал Слуцкий в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что "непокорная Анкара" является "раздражителем для американского руководства". Он пояснил, что раздражителем для США также является сотрудничество с РФ, в том числе покупка Турцией С-400. "Поэтому, да, это (С-400) - один из вариантов основания для Байдена и госдепа признать геноцид армян", - отметил Слуцкий.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.