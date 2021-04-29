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Миллер заявил о смене стратегии "Газпрома"
Миллер заявил о смене стратегии "Газпрома"
"Газпром" в текущий период "немножко" меняет стратегию и уделяет больше внимания вопросу создания новых мощностей для переработки сырья, заявил глава компании... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:49
2021-04-29T22:47
западная сибирь
восточная сибирь
сила сибири (газопровод)
алексей миллер
газпром
экономика
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. "Газпром" в текущий период "немножко" меняет стратегию и уделяет больше внимания вопросу создания новых мощностей для переработки сырья, заявил глава компании Алексей Миллер.Сейчас таких проектов у компании два: комплекс в Усть-Луге и Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). По словам главы "Газпрома", эти проекты — одни из самых крупных в мире.Первые две технологические линии ГПЗ запустят в самое ближайшее время. Строительство завода ведется с 2015 года. Сырьем для него станет поступающий по трубопроводу "Сила Сибири" газ. Предприятие будет состоять из шести технологических линий, а выход на полную мощность ожидается в 2025 году. Стоимость строительства компания оценивала в 950 миллиардов рублей.Также "Газпром", по словам Миллера, в настоящее время разрабатывает сценарии своего развития до 2050 года в условиях тренда на низкоуглеродную экономику. Кроме того, компания работает над производством водорода из метана без выбросов углекислого газа.
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западная сибирь, восточная сибирь, сила сибири (газопровод), алексей миллер, газпром, экономика

Миллер заявил о смене стратегии "Газпрома"

18:49 29.04.2021 (обновлено: 22:47 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. "Газпром" в текущий период "немножко" меняет стратегию и уделяет больше внимания вопросу создания новых мощностей для переработки сырья, заявил глава компании Алексей Миллер.

"Это связано с тем, что газ месторождений Восточной Сибири является многокомпонентным, этаносодержащим. И плюс мы в Западной Сибири на наших традиционных месторождениях работаем все в более и более глубоких пластах залегания газа, а этот газ — этаносодержащий. Это значит, что мы ставим задачу монетизации разработки запасов этаносодержащего газа", — объяснил он.

Сейчас таких проектов у компании два: комплекс в Усть-Луге и Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). По словам главы "Газпрома", эти проекты — одни из самых крупных в мире.
Первые две технологические линии ГПЗ запустят в самое ближайшее время. Строительство завода ведется с 2015 года. Сырьем для него станет поступающий по трубопроводу "Сила Сибири" газ. Предприятие будет состоять из шести технологических линий, а выход на полную мощность ожидается в 2025 году. Стоимость строительства компания оценивала в 950 миллиардов рублей.
Также "Газпром", по словам Миллера, в настоящее время разрабатывает сценарии своего развития до 2050 года в условиях тренда на низкоуглеродную экономику. Кроме того, компания работает над производством водорода из метана без выбросов углекислого газа.
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Западная СибирьВосточная СибирьСила Сибири (газопровод)Алексей МиллерГазпромЭкономика
 
 
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