https://ria.ru/20210429/gazprom-1730562892.html

Миллер заявил о смене стратегии "Газпрома"

Миллер заявил о смене стратегии "Газпрома"

"Газпром" в текущий период "немножко" меняет стратегию и уделяет больше внимания вопросу создания новых мощностей для переработки сырья, заявил глава компании... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T18:49

2021-04-29T18:49

2021-04-29T22:47

западная сибирь

восточная сибирь

сила сибири (газопровод)

алексей миллер

газпром

экономика

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. "Газпром" в текущий период "немножко" меняет стратегию и уделяет больше внимания вопросу создания новых мощностей для переработки сырья, заявил глава компании Алексей Миллер.Сейчас таких проектов у компании два: комплекс в Усть-Луге и Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). По словам главы "Газпрома", эти проекты — одни из самых крупных в мире.Первые две технологические линии ГПЗ запустят в самое ближайшее время. Строительство завода ведется с 2015 года. Сырьем для него станет поступающий по трубопроводу "Сила Сибири" газ. Предприятие будет состоять из шести технологических линий, а выход на полную мощность ожидается в 2025 году. Стоимость строительства компания оценивала в 950 миллиардов рублей.Также "Газпром", по словам Миллера, в настоящее время разрабатывает сценарии своего развития до 2050 года в условиях тренда на низкоуглеродную экономику. Кроме того, компания работает над производством водорода из метана без выбросов углекислого газа.

https://ria.ru/20210429/dinozavr-1730527343.html

западная сибирь

восточная сибирь

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2021

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западная сибирь, восточная сибирь, сила сибири (газопровод), алексей миллер, газпром, экономика