Миллер заявил о смене стратегии "Газпрома"
18:49 29.04.2021 (обновлено: 22:47 29.04.2021)
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. "Газпром" в текущий период "немножко" меняет стратегию и уделяет больше внимания вопросу создания новых мощностей для переработки сырья, заявил глава компании Алексей Миллер.
"Это связано с тем, что газ месторождений Восточной Сибири является многокомпонентным, этаносодержащим. И плюс мы в Западной Сибири на наших традиционных месторождениях работаем все в более и более глубоких пластах залегания газа, а этот газ — этаносодержащий. Это значит, что мы ставим задачу монетизации разработки запасов этаносодержащего газа", — объяснил он.
Сейчас таких проектов у компании два: комплекс в Усть-Луге и Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). По словам главы "Газпрома", эти проекты — одни из самых крупных в мире.
Первые две технологические линии ГПЗ запустят в самое ближайшее время. Строительство завода ведется с 2015 года. Сырьем для него станет поступающий по трубопроводу "Сила Сибири" газ. Предприятие будет состоять из шести технологических линий, а выход на полную мощность ожидается в 2025 году. Стоимость строительства компания оценивала в 950 миллиардов рублей.
Также "Газпром", по словам Миллера, в настоящее время разрабатывает сценарии своего развития до 2050 года в условиях тренда на низкоуглеродную экономику. Кроме того, компания работает над производством водорода из метана без выбросов углекислого газа.