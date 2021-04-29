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Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
https://ria.ru/20210429/gaz-1730547373.html
Финансирование газификации в Нижегородской области увеличат на 15,6%
Финансирование газификации в Нижегородской области увеличат на 15,6%
Более 2 миллиардов рублей планируется направить на газификацию Нижегородской области в 2021 году, это на 15,6% больше уровня 2020 года, заявил губернатор... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:51
2021-04-29T17:51
нижегородская область
россия
жкх
глеб никитин
газпром
ветлуга
шахунья
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Более 2 миллиардов рублей планируется направить на газификацию Нижегородской области в 2021 году, это на 15,6% больше уровня 2020 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, слова которого цитирует пресс-служба правительства региона.Отмечается, что в 2020 году на эти цели было израсходовано 1,72 миллиарда рублей, в 2019-м – 875,7 миллиона рублей."Из общего объема финансирования газификации в 2021 году по государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" предусмотрено 282 миллиона рублей, за счет мероприятий по строительству, модернизации газовых сетей и строительству баз газового хозяйства ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" - 471,9 миллиона рублей, по программе газификации регионов РФ, финансируемой ПАО "Газпром", - 1,299 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Там же уточняется, что всего в Нижегородской области планируется построить в 2021 году 93 километра газовых сетей."Мы (власти региона – ред.) поэтапно решаем проблему газификации совместно с ПАО "Газпром". В прошлом году с председателем правления компании Алексеем Миллером подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. В целом Нижегородская область демонстрирует высокий показатель газификации: ее уровень на 1 января 2021 года составлял 77,5% по сравнению с 71,4% в среднем по России. Однако в северных районах остается немало негазифицированных населенных пунктов. Именно им будем уделять особое внимание в ближайшие годы", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Добавляется, что по соглашению с ПАО "Газпром" планируется газифицировать шесть северных районов региона: построить газопровод до посёлка городского типа Варнавино и города Ветлуга к 2023 году, до Шахуньи и Тонкина – в 2024 году, до Тоншаева и Шаранги – в 2025 году. При этом регион намерен финансировать строительство внутрипоселковых газопроводов – на эти цели до 2025 года включительно потребуется 1,66 миллиарда рублей.Глава региона отметил, что при общем уровне газификации 77,5% в городах и поселках городского типа Нижегородской области он (уровень газификации – ред.) достигает 83,58%, а в сельской местности составляет 61%. При этом на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика прироста уровня газификации.Никитин отметил, что выполнение программы ПАО "Газпром" в регионе уже началось. На четырех объектах – это газопровод-отвод и ГРС (газораспределительная станция – ред.) Горбатовка, газопроводы высокого давления от ГРС Горбатовка до существующих потребителей в Дзержинске и в Нижнем Новгороде, газопровод высокого давления от ГРС Горбатовка до Сормовской ТЭЦ – работы планируется завершить в 2022 году.
https://ria.ru/20210426/turisty-1730006997.html
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россия, жкх, глеб никитин, газпром, ветлуга, шахунья, экономика

Финансирование газификации в Нижегородской области увеличат на 15,6%

17:51 29.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТруба газопровода на фасаде здания
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Более 2 миллиардов рублей планируется направить на газификацию Нижегородской области в 2021 году, это на 15,6% больше уровня 2020 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, слова которого цитирует пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что в 2020 году на эти цели было израсходовано 1,72 миллиарда рублей, в 2019-м – 875,7 миллиона рублей.
"Из общего объема финансирования газификации в 2021 году по государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" предусмотрено 282 миллиона рублей, за счет мероприятий по строительству, модернизации газовых сетей и строительству баз газового хозяйства ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" - 471,9 миллиона рублей, по программе газификации регионов РФ, финансируемой ПАО "Газпром", - 1,299 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что всего в Нижегородской области планируется построить в 2021 году 93 километра газовых сетей.
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"Мы (власти региона – ред.) поэтапно решаем проблему газификации совместно с ПАО "Газпром". В прошлом году с председателем правления компании Алексеем Миллером подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. В целом Нижегородская область демонстрирует высокий показатель газификации: ее уровень на 1 января 2021 года составлял 77,5% по сравнению с 71,4% в среднем по России. Однако в северных районах остается немало негазифицированных населенных пунктов. Именно им будем уделять особое внимание в ближайшие годы", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Добавляется, что по соглашению с ПАО "Газпром" планируется газифицировать шесть северных районов региона: построить газопровод до посёлка городского типа Варнавино и города Ветлуга к 2023 году, до Шахуньи и Тонкина – в 2024 году, до Тоншаева и Шаранги – в 2025 году. При этом регион намерен финансировать строительство внутрипоселковых газопроводов – на эти цели до 2025 года включительно потребуется 1,66 миллиарда рублей.
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Глава региона отметил, что при общем уровне газификации 77,5% в городах и поселках городского типа Нижегородской области он (уровень газификации – ред.) достигает 83,58%, а в сельской местности составляет 61%. При этом на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика прироста уровня газификации.
Никитин отметил, что выполнение программы ПАО "Газпром" в регионе уже началось. На четырех объектах – это газопровод-отвод и ГРС (газораспределительная станция – ред.) Горбатовка, газопроводы высокого давления от ГРС Горбатовка до существующих потребителей в Дзержинске и в Нижнем Новгороде, газопровод высокого давления от ГРС Горбатовка до Сормовской ТЭЦ – работы планируется завершить в 2022 году.
 
Нижегородская областьРоссияЖКХГлеб НикитинГазпромВетлугаШахуньяЭкономика
 
 
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