https://ria.ru/20210429/fond-1730133154.html

Всемирный фонд дикой природы

Всемирный фонд дикой природы

Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) – крупнейшая международная неправительственная организация, занимающаяся разработкой и... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T01:21

2021-04-29T01:21

2021-04-29T01:21

всемирный фонд дикой природы

юнеско

справки

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Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) – крупнейшая международная неправительственная организация, занимающаяся разработкой и реализацией проектов по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию, природоохранному законодательству, а также природоохранному просвещению и образованию.Миссия WWF – в предотвращении нарастающей деградации естественной среды планеты и достижении гармонии человека и природы посредством сохранения биологического разнообразия, обеспечения устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов, содействия снижению загрязнения и расточительного потребления. Всемирный фонд природы был основан британским биологом и бизнесменом сэром Джулианом Хаксли. В 1960 году сэр Хаксли, первый генеральный директор ЮНЕСКО, посетил Восточную Африку, чтобы оценить состояние окружающей среды и необходимость природоохранной деятельности. По возвращении в Лондон ученый написал три статьи в журнал The Observer, в которых предупреждал британское общество о том, что скорость уничтожения местообитаний и истребления животных настолько велика, что большая часть дикой природы региона может исчезнуть в ближайшие 20 лет.Хаксли начал получать письма от читателей, в числе которых оказался бизнесмен Виктор Столан. Он отметил необходимость срочного создания международной организации для сбора фондов на охрану природы. Джулиан Хаксли с энтузиазмом принял предложение, заручившись поддержкой Макса Николсона – орнитолога и генерального директора британской природоохранной организации, Питера Скотта – орнитолога, вице-президента Всемирного союза охраны природы (МСОП, IUCN), который позже стал председателем новой организации.29 апреля 1961 года в небольшом городке Морж на северном берегу Женевского озера группа энтузиастов подписала Манифест, положивший начало деятельности Всемирного фонда дикой природы. 11 сентября 1961 года WWF была официально зарегистрирована как благотворительная организация. Символом организации стала большая панда, прототипом послужила панда Чи-чи из Лондонского зоопарка. Автор логотипа – Питер Скотт.За годы своего существования фонд превратился во влиятельную и могущественную организацию. Первоначально фонд локализовал усилия в пользу одного вида и отдельных мест обитания, в последующем фокус его деятельности сместился в пользу амбициозных стратегий по сохранению биоразнообразия и обеспечению устойчивого развития по всему миру.Основные направления, по которым работает Всемирный фонд дикой природы, – сохранение биологического разнообразия; изменение климата; ответственное потребление продуктов питания. "зеленая" экономика.В настоящее время WWF имеет представительства в 100 странах по всему миру. Фонд объединяет более пяти миллиардов сторонников. За время своего существования фонд вложил около 11,5 миллиарда долларов в более чем в 13 тысяч проектов сохранения природы в более чем 150 странах. Всемирный фонд дикой природы работает на территориях, наиболее важных для сохранения разнообразия живой природы – в так называемых экорегионах. WWF определяет экорегион как "большую единицу земли или воды, содержащую географически обособленную совокупность видов, природных сообществ и условий окружающей среды". Фонд выделяет 14 наземных, семь пресноводных и пять морских глобальных экорегионов.Средства на осуществление своих программ WWF получает в виде благотворительных пожертвований от частных лиц, правительств, международных агентств и компаний. В 2020 финансовом году WWF привлек 276 миллионов долларов, что на 13% больше, чем в 2019 финансовом году.В России первые проекты Всемирного фонда дикой природы (WWF) начались в 1988 году, а в 1994 году открылось российское представительство WWF. В 2004 году Всемирный фонд дикой природы стал российской национальной организацией. За годы работы в России WWF успешно осуществил более 1000 полевых проектов в более чем 47 регионах России и вложил 133 миллиона евро в работу по сохранению и приумножению природных богатств страны. Приоритетные направления деятельности WWF России: сохранение биологического разнообразия, устойчивое лесопользование, устойчивое морское рыболовство, климат и энергетика, "зеленая" экономика, экологическое регулирование. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный фонд дикой природы, юнеско, справки