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Туризм
https://ria.ru/20210429/finansirovanie-1730502598.html
Чернышенко рассказал о финансировании нацпроекта по туризму
Чернышенко рассказал о финансировании нацпроекта по туризму
Финансирование нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" из федерального бюджета до 2030 года составит 529 миллиардов рублей, еще 72 миллиарда рублей будет РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:14
2021-04-29T15:14
туризм
россия
дмитрий чернышенко
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Финансирование нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" из федерального бюджета до 2030 года составит 529 миллиардов рублей, еще 72 миллиарда рублей будет выделено из региональных средств, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на презентации нацпроекта в четверг."На реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 миллиардов рублей, еще 72 миллиарда - из региональных средств. Также планируется привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры", - сказал Чернышенко.Вице-премьер указал, что главная цель нацпроекта - обеспечить возможность качественного и доступного отдыха в России для всех граждан, прежде всего - для семей с детьми."В рамках национального проекта вопросу семейного отдыха уделяется самое большое внимание. ... Уже в этом году на отдых в стране на льготных условиях - с компенсацией 50% стоимости путевки - отправится 357 тысяч детей. В горизонте 10 лет каждый ребенок будет иметь возможность два раза в год путешествовать по России", - сказал заместитель председателя правительства.Он также отметил, что до 2030 года благодаря инструментам нацпроекта планируется увеличить турпоток с 65 до 140 миллионов поездок по стране в год, в два раза увеличить количество рабочих мест в отрасли и экспорт туристических услуг. До 4,7 миллиона рабочих мест и 22,5 миллиарда долларов соответственно.
https://ria.ru/20210429/putevka-1730497604.html
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россия, дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм

Чернышенко рассказал о финансировании нацпроекта по туризму

15:14 29.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Финансирование нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" из федерального бюджета до 2030 года составит 529 миллиардов рублей, еще 72 миллиарда рублей будет выделено из региональных средств, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на презентации нацпроекта в четверг.
"На реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 миллиардов рублей, еще 72 миллиарда - из региональных средств. Также планируется привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры", - сказал Чернышенко.
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Вице-премьер указал, что главная цель нацпроекта - обеспечить возможность качественного и доступного отдыха в России для всех граждан, прежде всего - для семей с детьми.
"В рамках национального проекта вопросу семейного отдыха уделяется самое большое внимание. ... Уже в этом году на отдых в стране на льготных условиях - с компенсацией 50% стоимости путевки - отправится 357 тысяч детей. В горизонте 10 лет каждый ребенок будет иметь возможность два раза в год путешествовать по России", - сказал заместитель председателя правительства.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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Он также отметил, что до 2030 года благодаря инструментам нацпроекта планируется увеличить турпоток с 65 до 140 миллионов поездок по стране в год, в два раза увеличить количество рабочих мест в отрасли и экспорт туристических услуг. До 4,7 миллиона рабочих мест и 22,5 миллиарда долларов соответственно.
 
ТуризмРоссияДмитрий ЧернышенкоТуризмНовости - Туризм
 
 
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