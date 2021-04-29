https://ria.ru/20210429/finansirovanie-1730502598.html

Чернышенко рассказал о финансировании нацпроекта по туризму

Чернышенко рассказал о финансировании нацпроекта по туризму

Финансирование нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" из федерального бюджета до 2030 года составит 529 миллиардов рублей, еще 72 миллиарда рублей будет РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:14

2021-04-29T15:14

2021-04-29T15:14

туризм

россия

дмитрий чернышенко

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Финансирование нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" из федерального бюджета до 2030 года составит 529 миллиардов рублей, еще 72 миллиарда рублей будет выделено из региональных средств, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на презентации нацпроекта в четверг."На реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 миллиардов рублей, еще 72 миллиарда - из региональных средств. Также планируется привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры", - сказал Чернышенко.Вице-премьер указал, что главная цель нацпроекта - обеспечить возможность качественного и доступного отдыха в России для всех граждан, прежде всего - для семей с детьми."В рамках национального проекта вопросу семейного отдыха уделяется самое большое внимание. ... Уже в этом году на отдых в стране на льготных условиях - с компенсацией 50% стоимости путевки - отправится 357 тысяч детей. В горизонте 10 лет каждый ребенок будет иметь возможность два раза в год путешествовать по России", - сказал заместитель председателя правительства.Он также отметил, что до 2030 года благодаря инструментам нацпроекта планируется увеличить турпоток с 65 до 140 миллионов поездок по стране в год, в два раза увеличить количество рабочих мест в отрасли и экспорт туристических услуг. До 4,7 миллиона рабочих мест и 22,5 миллиарда долларов соответственно.

https://ria.ru/20210429/putevka-1730497604.html

https://ria.ru/20210429/turizm-1730490165.html

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россия, дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм