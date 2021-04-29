https://ria.ru/20210429/evrosoyuz-1730493527.html

В Еврокомиссии прокомментировали возможность использования "Спутника V"

В Еврокомиссии прокомментировали возможность использования "Спутника V"

Страны ЕС могут сами решать использовать ли для вакцинации населения неавторизованную европейским регулятором ЕМА российскую вакцину "Спутник V", но при этом... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:43

2021-04-29T14:43

2021-04-29T14:43

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

еврокомиссия

евросоюз

австрия

словакия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728233051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d42fbe4f507bd503b5d21f95b03ddb6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Страны ЕС могут сами решать использовать ли для вакцинации населения неавторизованную европейским регулятором ЕМА российскую вакцину "Спутник V", но при этом принимают на себя все связанные с этим решением риски, сказал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Особый интерес в Евросоюзе к российской вакцине объясняется перебоями в поставках уже одобренных препаратов, а также сообщениями об имеющихся серьезных побочных эффектах у применяемых в ЕС вакцин.Как сообщал РФПИ в Twitter-аккаунте вакцины, правительство Венгрии, которая первой в ЕС начала использовать "Спутник V", опубликовало свои последние данные по безопасности и эффективности пяти вакцин, и "Спутник V" признан в Венгрии самой безопасной и эффективной вакциной.Отдельные страны ЕС, включая Венгрию и Словакию, воспользовались правом на экстренное одобрение неавторизованных в ЕС вакцин для исключительного использования на своей территории и на национальном уровне одобрили российскую вакцину "Спутник V", а также китайскую вакцину. Австрия также заявила о намерении закупить для своего населения "Спутник V".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210429/sputnik-1730474444.html

https://ria.ru/20210425/zdorove-1729790070.html

австрия

словакия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, евросоюз, австрия, словакия, венгрия, в мире