Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/evrosoyuz-1730493527.html
В Еврокомиссии прокомментировали возможность использования "Спутника V"
В Еврокомиссии прокомментировали возможность использования "Спутника V"
Страны ЕС могут сами решать использовать ли для вакцинации населения неавторизованную европейским регулятором ЕМА российскую вакцину "Спутник V", но при этом... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:43
2021-04-29T14:43
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
еврокомиссия
евросоюз
австрия
словакия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728233051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d42fbe4f507bd503b5d21f95b03ddb6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Страны ЕС могут сами решать использовать ли для вакцинации населения неавторизованную европейским регулятором ЕМА российскую вакцину "Спутник V", но при этом принимают на себя все связанные с этим решением риски, сказал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Особый интерес в Евросоюзе к российской вакцине объясняется перебоями в поставках уже одобренных препаратов, а также сообщениями об имеющихся серьезных побочных эффектах у применяемых в ЕС вакцин.Как сообщал РФПИ в Twitter-аккаунте вакцины, правительство Венгрии, которая первой в ЕС начала использовать "Спутник V", опубликовало свои последние данные по безопасности и эффективности пяти вакцин, и "Спутник V" признан в Венгрии самой безопасной и эффективной вакциной.Отдельные страны ЕС, включая Венгрию и Словакию, воспользовались правом на экстренное одобрение неавторизованных в ЕС вакцин для исключительного использования на своей территории и на национальном уровне одобрили российскую вакцину "Спутник V", а также китайскую вакцину. Австрия также заявила о намерении закупить для своего населения "Спутник V".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210429/sputnik-1730474444.html
https://ria.ru/20210425/zdorove-1729790070.html
австрия
словакия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728233051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f41135d2ae373cf98460df6f67289cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, евросоюз, австрия, словакия, венгрия, в мире

В Еврокомиссии прокомментировали возможность использования "Спутника V"

14:43 29.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Страны ЕС могут сами решать использовать ли для вакцинации населения неавторизованную европейским регулятором ЕМА российскую вакцину "Спутник V", но при этом принимают на себя все связанные с этим решением риски, сказал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

"EМА проводит постепенное исследование вакцины "Спутник V"… Все вакцины из нашего европейского портфеля проходят углубленный анализ в ЕМА. Что касается государств, которые уже используют или планируют использовать такие вакцины как "Спутник V": наша позиция очень четкая – государства имеют право покупать вакцины, не входящие в наш пакет. Если государство-член ЕС начинает использование, которое не было одобрено ЕМА, то государство само его ("Спутник V" или другие неавторизованные в ЕС вакцины) одобряет по срочной процедуре, что представляет некоторые риски, и все риски берет на себя это государство", - сказал он.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
Особый интерес в Евросоюзе к российской вакцине объясняется перебоями в поставках уже одобренных препаратов, а также сообщениями об имеющихся серьезных побочных эффектах у применяемых в ЕС вакцин.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 13:35Распространение коронавируса
В Кремле прокомментировали решение чешского регулятора по "Спутнику V"
Как сообщал РФПИ в Twitter-аккаунте вакцины, правительство Венгрии, которая первой в ЕС начала использовать "Спутник V", опубликовало свои последние данные по безопасности и эффективности пяти вакцин, и "Спутник V" признан в Венгрии самой безопасной и эффективной вакциной.
Отдельные страны ЕС, включая Венгрию и Словакию, воспользовались правом на экстренное одобрение неавторизованных в ЕС вакцин для исключительного использования на своей территории и на национальном уровне одобрили российскую вакцину "Спутник V", а также китайскую вакцину. Австрия также заявила о намерении закупить для своего населения "Спутник V".
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Весеннее цветение растений в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 08:00
Запад строит здравоохранительный тоталитаризм
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЕврокомиссияЕвросоюзАвстрияСловакияВенгрияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
01:13Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
01:09Эксперт рассказал о большом потенциале российской космической станции
Лента новостейМолния