В Еврокомиссии прокомментировали возможность использования "Спутника V"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Страны ЕС могут сами решать использовать ли для вакцинации населения неавторизованную европейским регулятором ЕМА российскую вакцину "Спутник V", но при этом принимают на себя все связанные с этим решением риски, сказал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.
"EМА проводит постепенное исследование вакцины "Спутник V"… Все вакцины из нашего европейского портфеля проходят углубленный анализ в ЕМА. Что касается государств, которые уже используют или планируют использовать такие вакцины как "Спутник V": наша позиция очень четкая – государства имеют право покупать вакцины, не входящие в наш пакет. Если государство-член ЕС начинает использование, которое не было одобрено ЕМА, то государство само его ("Спутник V" или другие неавторизованные в ЕС вакцины) одобряет по срочной процедуре, что представляет некоторые риски, и все риски берет на себя это государство", - сказал он.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
Особый интерес в Евросоюзе к российской вакцине объясняется перебоями в поставках уже одобренных препаратов, а также сообщениями об имеющихся серьезных побочных эффектах у применяемых в ЕС вакцин.
Отдельные страны ЕС, включая Венгрию и Словакию, воспользовались правом на экстренное одобрение неавторизованных в ЕС вакцин для исключительного использования на своей территории и на национальном уровне одобрили российскую вакцину "Спутник V", а также китайскую вакцину. Австрия также заявила о намерении закупить для своего населения "Спутник V".
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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