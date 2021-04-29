Европарламент призвал страны ЕС к высылке российских дипломатов
18:29 29.04.2021 (обновлено: 19:08 29.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
Резолюцию под названием "Россия: дело Алексея Навального, военное наращивание на границах с Украиной и атака в Чехии" поддержали 569 депутатов, против высказались 67, воздержались - 46.
"Европарламент осуждает угрозы России в адрес Чехии, поддерживает все уже принятые проявления солидарности со стороны различных правительств стран Евросоюза, дипломатических служб, призывает государства-члены ЕС, как и в "деле Скрипаля", провести скоординированную высылку российских дипломатов", - говорится в документе.
Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш позже опроверг чешским СМИ данные об объявлении в розыск, указав, что соответствующий ордер ранее был выдан Великобританией. По его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Великобритания подозревает в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.
В марте 2018 года ряд стран заявил о высылке российских дипломатов. Поводом послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Четырнадцатого марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов (более трети сотрудников посольства России в стране) и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Двадцать шестого марта стало известно, что в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля" США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства России в Сиэтле. Всего из США, ряда стран Европы и других государств было выслано более сотни дипломатов.