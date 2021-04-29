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Европарламент призвал страны ЕС к высылке российских дипломатов
Европарламент призвал страны ЕС к высылке российских дипломатов
Европейский парламент в резолюции по итогам дебатов на пленарной сессии призвал страны Евросоюза к "координированной высылке российских дипломатов" в поддержку... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:29
2021-04-29T19:08
россия
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Европейский парламент в резолюции по итогам дебатов на пленарной сессии призвал страны Евросоюза к "координированной высылке российских дипломатов" в поддержку Чехии.Резолюцию под названием "Россия: дело Алексея Навального, военное наращивание на границах с Украиной и атака в Чехии" поддержали 569 депутатов, против высказались 67, воздержались - 46.Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш позже опроверг чешским СМИ данные об объявлении в розыск, указав, что соответствующий ордер ранее был выдан Великобританией. По его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Великобритания подозревает в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.В марте 2018 года ряд стран заявил о высылке российских дипломатов. Поводом послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.Четырнадцатого марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов (более трети сотрудников посольства России в стране) и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Двадцать шестого марта стало известно, что в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля" США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства России в Сиэтле. Всего из США, ряда стран Европы и других государств было выслано более сотни дипломатов.
https://ria.ru/20210429/swift-1730544531.html
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россия, европарламент, евросоюз, сша, в мире

Европарламент призвал страны ЕС к высылке российских дипломатов

18:29 29.04.2021 (обновлено: 19:08 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Европейский парламент в резолюции по итогам дебатов на пленарной сессии призвал страны Евросоюза к "координированной высылке российских дипломатов" в поддержку Чехии.
Резолюцию под названием "Россия: дело Алексея Навального, военное наращивание на границах с Украиной и атака в Чехии" поддержали 569 депутатов, против высказались 67, воздержались - 46.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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"Европарламент осуждает угрозы России в адрес Чехии, поддерживает все уже принятые проявления солидарности со стороны различных правительств стран Евросоюза, дипломатических служб, призывает государства-члены ЕС, как и в "деле Скрипаля", провести скоординированную высылку российских дипломатов", - говорится в документе.
Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш позже опроверг чешским СМИ данные об объявлении в розыск, указав, что соответствующий ордер ранее был выдан Великобританией. По его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Великобритания подозревает в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.
В марте 2018 года ряд стран заявил о высылке российских дипломатов. Поводом послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 20:24
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2018-2021 годах
Четырнадцатого марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов (более трети сотрудников посольства России в стране) и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Двадцать шестого марта стало известно, что в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля" США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства России в Сиэтле. Всего из США, ряда стран Европы и других государств было выслано более сотни дипломатов.
 
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