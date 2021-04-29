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Песков не видит взаимности со стороны ЕС в попытке наладить отношения
Песков не видит взаимности со стороны ЕС в попытке наладить отношения
Россия не может бесконечно биться лбом о стену, желая сотрудничать с Европой, это должно быть взаимно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:49
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дмитрий песков
франция
россия
европа
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Россия не может бесконечно биться лбом о стену, желая сотрудничать с Европой, это должно быть взаимно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В качестве примера он отметил не прерывающийся контакт с лидерами Франции и Германии.По словам Пескова, участие России в региональных организациях было и останется константой внешней политики государства.
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дмитрий песков, франция, россия, европа

Песков не видит взаимности со стороны ЕС в попытке наладить отношения

14:49 29.04.2021 (обновлено: 15:15 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Россия не может бесконечно биться лбом о стену, желая сотрудничать с Европой, это должно быть взаимно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Россия не может бесконечно биться лбом о бетонную стену. Наше желание, оно по крайней мере должно получать какую-то взаимность от европейских государств", - сказал Песков в эфире Первого канала.

В качестве примера он отметил не прерывающийся контакт с лидерами Франции и Германии.
"Это показывает наличие глубинных интересов. Тех самых интересов, которые, наверное, будут спасать нас от шизофрении в международных делах", - заявил он.
По словам Пескова, участие России в региональных организациях было и останется константой внешней политики государства.
 
Дмитрий ПесковФранцияРоссияЕвропа
 
 
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