https://ria.ru/20210429/evropa-1730495461.html

Песков не видит взаимности со стороны ЕС в попытке наладить отношения

Песков не видит взаимности со стороны ЕС в попытке наладить отношения

Россия не может бесконечно биться лбом о стену, желая сотрудничать с Европой, это должно быть взаимно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:49

2021-04-29T14:49

2021-04-29T15:15

дмитрий песков

франция

россия

европа

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Россия не может бесконечно биться лбом о стену, желая сотрудничать с Европой, это должно быть взаимно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В качестве примера он отметил не прерывающийся контакт с лидерами Франции и Германии.По словам Пескова, участие России в региональных организациях было и останется константой внешней политики государства.

франция

россия

европа

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дмитрий песков, франция, россия, европа