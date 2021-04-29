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Песков не видит взаимности со стороны ЕС в попытке наладить отношения
Песков не видит взаимности со стороны ЕС в попытке наладить отношения
Россия не может бесконечно биться лбом о стену, желая сотрудничать с Европой, это должно быть взаимно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:49
2021-04-29T14:49
2021-04-29T15:15
дмитрий песков
франция
россия
европа
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Россия не может бесконечно биться лбом о стену, желая сотрудничать с Европой, это должно быть взаимно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В качестве примера он отметил не прерывающийся контакт с лидерами Франции и Германии.По словам Пескова, участие России в региональных организациях было и останется константой внешней политики государства.
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РИА Новости
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дмитрий песков, франция, россия, европа