https://ria.ru/20210429/evropa-1730451456.html

Посол России: в Европе уверены, что "Северный поток — 2" будет достроен

Посол России: в Европе уверены, что "Северный поток — 2" будет достроен

"Северный поток — 2" укрепляет энергобезопасность ФРГ и всего европейского континента, все уверены в том, что газопровод будет достроен и запущен в... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:06

2021-04-29T12:06

2021-04-29T12:11

россия

северный поток — 2

сергей нечаев (дипломат)

газпром

александр новак

экономика

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БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. "Северный поток — 2" укрепляет энергобезопасность ФРГ и всего европейского континента, все уверены в том, что газопровод будет достроен и запущен в эксплуатацию, заявил на 13-м Российско-германском сырьевом форуме посол РФ в Германии Сергей Нечаев."Мы успешно взаимодействуем в этой сфере более полувека. Наш совместный энергетический проект "Северный поток — 2" способствует укреплению энергобезопасности не только Германии, но и всего европейского континента. Его экономическая целесообразность сомнений не вызывает. Все уверены в том, что, несмотря на известное противодействие, газовая магистраль будет успешно достроена и по ней пойдет российское голубое топливо, столь востребованное европейской экономикой в условиях энергетического перехода", - заявил Нечаев."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

https://ria.ru/20210428/gazoprovod-1730356169.html

https://ria.ru/20210429/potok-1730431031.html

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россия, северный поток — 2, сергей нечаев (дипломат), газпром, александр новак, экономика