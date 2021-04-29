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Посол России: в Европе уверены, что "Северный поток — 2" будет достроен
Посол России: в Европе уверены, что "Северный поток — 2" будет достроен
"Северный поток — 2" укрепляет энергобезопасность ФРГ и всего европейского континента, все уверены в том, что газопровод будет достроен и запущен в... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:06
2021-04-29T12:11
россия
северный поток — 2
сергей нечаев (дипломат)
газпром
александр новак
экономика
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БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. "Северный поток — 2" укрепляет энергобезопасность ФРГ и всего европейского континента, все уверены в том, что газопровод будет достроен и запущен в эксплуатацию, заявил на 13-м Российско-германском сырьевом форуме посол РФ в Германии Сергей Нечаев."Мы успешно взаимодействуем в этой сфере более полувека. Наш совместный энергетический проект "Северный поток — 2" способствует укреплению энергобезопасности не только Германии, но и всего европейского континента. Его экономическая целесообразность сомнений не вызывает. Все уверены в том, что, несмотря на известное противодействие, газовая магистраль будет успешно достроена и по ней пойдет российское голубое топливо, столь востребованное европейской экономикой в условиях энергетического перехода", - заявил Нечаев."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
https://ria.ru/20210428/gazoprovod-1730356169.html
https://ria.ru/20210429/potok-1730431031.html
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россия, северный поток — 2, сергей нечаев (дипломат), газпром, александр новак, экономика

Посол России: в Европе уверены, что "Северный поток — 2" будет достроен

12:06 29.04.2021 (обновлено: 12:11 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. "Северный поток — 2" укрепляет энергобезопасность ФРГ и всего европейского континента, все уверены в том, что газопровод будет достроен и запущен в эксплуатацию, заявил на 13-м Российско-германском сырьевом форуме посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
"Мы успешно взаимодействуем в этой сфере более полувека. Наш совместный энергетический проект "Северный поток — 2" способствует укреплению энергобезопасности не только Германии, но и всего европейского континента. Его экономическая целесообразность сомнений не вызывает. Все уверены в том, что, несмотря на известное противодействие, газовая магистраль будет успешно достроена и по ней пойдет российское голубое топливо, столь востребованное европейской экономикой в условиях энергетического перехода", - заявил Нечаев.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 17:14
Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 10:26
Немецкий политик оценил перспективы "Северного потока — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Сергей Нечаев (дипломат)ГазпромАлександр НовакЭкономика
 
 
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