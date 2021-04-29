Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/estoniya-1730516306.html
В МИД назвали условие для ратификации соглашения о границе с Эстонией
В МИД назвали условие для ратификации соглашения о границе с Эстонией
Россия готова ратифицировать договор о границе с Эстонией, только если Таллин откажется от каких-либо территориальных претензий к РФ, заявила официальный... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:14
2021-04-29T18:12
мария захарова
сергей лавров
урмас паэт
москва
россия
эстония
таллин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729109755_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_8bf335e6941d40a33bd22b7a09983ea1.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия готова ратифицировать договор о границе с Эстонией, только если Таллин откажется от каких-либо территориальных претензий к РФ, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова."Полагали бы уместным еще раз подтвердить принципиальную позицию России по данному вопросу, которую мы обозначаем публично и в контактах с эстонской стороной, – ратификация пограничных договоров возможна только в случае четких гарантий правительства Эстонии об отказе от каких-либо территориальных претензий к Российской Федерации и неких политических довесков", - сказала она на брифинге в Москве.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором была отозвана.Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
https://ria.ru/20210429/diplomaty-1730426283.html
москва
россия
эстония
таллин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729109755_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_e4bc4ef5f7b89976837791dbf88eaac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, сергей лавров, урмас паэт, москва, россия, эстония, таллин, в мире

В МИД назвали условие для ратификации соглашения о границе с Эстонией

16:14 29.04.2021 (обновлено: 18:12 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания МИД России в Москве
Прохожие у здания МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия готова ратифицировать договор о границе с Эстонией, только если Таллин откажется от каких-либо территориальных претензий к РФ, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Полагали бы уместным еще раз подтвердить принципиальную позицию России по данному вопросу, которую мы обозначаем публично и в контактах с эстонской стороной, – ратификация пограничных договоров возможна только в случае четких гарантий правительства Эстонии об отказе от каких-либо территориальных претензий к Российской Федерации и неких политических довесков", - сказала она на брифинге в Москве.
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 09:48
Евродепутат от Эстонии предложил выслать российских дипломатов при ЕС
Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором была отозвана.
Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
 
Мария ЗахароваСергей ЛавровУрмас ПаэтМоскваРоссияЭстонияТаллинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
01:13Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
01:09Эксперт рассказал о большом потенциале российской космической станции
Лента новостейМолния