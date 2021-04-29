https://ria.ru/20210429/estoniya-1730516306.html

В МИД назвали условие для ратификации соглашения о границе с Эстонией

В МИД назвали условие для ратификации соглашения о границе с Эстонией

Россия готова ратифицировать договор о границе с Эстонией, только если Таллин откажется от каких-либо территориальных претензий к РФ, заявила официальный... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:14

2021-04-29T16:14

2021-04-29T18:12

мария захарова

сергей лавров

урмас паэт

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таллин

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия готова ратифицировать договор о границе с Эстонией, только если Таллин откажется от каких-либо территориальных претензий к РФ, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова."Полагали бы уместным еще раз подтвердить принципиальную позицию России по данному вопросу, которую мы обозначаем публично и в контактах с эстонской стороной, – ратификация пограничных договоров возможна только в случае четких гарантий правительства Эстонии об отказе от каких-либо территориальных претензий к Российской Федерации и неких политических довесков", - сказала она на брифинге в Москве.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором была отозвана.Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.

https://ria.ru/20210429/diplomaty-1730426283.html

москва

россия

эстония

таллин

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мария захарова, сергей лавров, урмас паэт, москва, россия, эстония, таллин, в мире