https://ria.ru/20210429/elektronika-1730587225.html

В США предложили следить за российской микроэлектроникой

В США предложили следить за российской микроэлектроникой

Сенатор Джош Хоули предложил обязать подрядчиков сообщать Пентагону, если в поставляемом ими оборудовании будут присутствовать печатные платы, произведенные в... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T21:40

2021-04-29T21:40

2021-04-29T23:46

россия

министерство обороны сша

китай

иран

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в мире

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В сенате США испугались российской электроники

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сенатор Джош Хоули предложил обязать подрядчиков сообщать Пентагону, если в поставляемом ими оборудовании будут присутствовать печатные платы, произведенные в России, Китае, Иране или КНДР. Соответствующий законопроект опубликован на сайте конгресса. "Крайне важно, чтобы мы предоставляли все необходимые инструменты для обеспечения безопасности всей цепочки поставок электроники, чтобы наши военные могли быть полностью уверены в оружии, на которое они полагаются для защиты нашей страны", — заявил Хоули. Как пишет портал DefenseNews, основная идея закона состоит в том, чтобы уменьшить зависимость Соединенных Штатов от стран, которые являются стратегическими соперниками и предоставляют "угрозу" для американских оборонных систем.

https://ria.ru/20210429/proschet-1730569075.html

россия

китай

иран

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россия, министерство обороны сша, китай, иран, сша, в мире