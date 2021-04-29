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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210429/ekstremizm-1730523145.html
В Белоруссии расширили список признанных экстремистскими Telegram-каналов
В Белоруссии расширили список признанных экстремистскими Telegram-каналов
Telegram-канал "Черная книга Беларуси" и его "дочки" в регионах Белоруссии признаны экстремистскими, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:35
2021-04-29T16:36
мвд белоруссии
протесты в белоруссии
александр лукашенко
могилев
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 апр - РИА Новости. Telegram-канал "Черная книга Беларуси" и его "дочки" в регионах Белоруссии признаны экстремистскими, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики."Черная книга Беларуси" и ее "дочки" в регионах признаны экстремистскими Telegram-каналами. Такое решение сегодня, 29 апреля, вынес суд Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией – ред.). Помимо основной "книги", в список запрещенных попали "ЧКБ Витебск и область", "ЧКБ Могилев и область", "ЧКБ Гомель и область", "ЧКБ Брест и область", "ЧКБ Гродно и область", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.По данным МВД, администраторы сообществ размещали экстремистские публикации, в которых, в том числе, выражается неприязнь к государственным органам, госслужащим и правоохранителям. "В материалах зачастую используются различные презрительные наименования (бандиты, фашисты, преступники, каратели, лжецы), разжигается социальная рознь. В совокупности это формирует негативное отношение к действующей власти, подрывает ее авторитет", - говорится в сообщении.В МВД также обратили внимание, что за публикацию или репост информации из упомянутых интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.Ранее сообщалось, что более 30 Telegram-каналов и Telegram-чатов признаны в стране экстремистскими.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20210318/belorussiya-1601821893.html
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мвд белоруссии, александр лукашенко, могилев, белоруссия, в мире

В Белоруссии расширили список признанных экстремистскими Telegram-каналов

16:35 29.04.2021 (обновлено: 16:36 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МИНСК, 29 апр - РИА Новости. Telegram-канал "Черная книга Беларуси" и его "дочки" в регионах Белоруссии признаны экстремистскими, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.
"Черная книга Беларуси" и ее "дочки" в регионах признаны экстремистскими Telegram-каналами. Такое решение сегодня, 29 апреля, вынес суд Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией – ред.). Помимо основной "книги", в список запрещенных попали "ЧКБ Витебск и область", "ЧКБ Могилев и область", "ЧКБ Гомель и область", "ЧКБ Брест и область", "ЧКБ Гродно и область", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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По данным МВД, администраторы сообществ размещали экстремистские публикации, в которых, в том числе, выражается неприязнь к государственным органам, госслужащим и правоохранителям. "В материалах зачастую используются различные презрительные наименования (бандиты, фашисты, преступники, каратели, лжецы), разжигается социальная рознь. В совокупности это формирует негативное отношение к действующей власти, подрывает ее авторитет", - говорится в сообщении.
В МВД также обратили внимание, что за публикацию или репост информации из упомянутых интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.
Ранее сообщалось, что более 30 Telegram-каналов и Telegram-чатов признаны в стране экстремистскими.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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