https://ria.ru/20210429/ekstremizm-1730523145.html

В Белоруссии расширили список признанных экстремистскими Telegram-каналов

В Белоруссии расширили список признанных экстремистскими Telegram-каналов

Telegram-канал "Черная книга Беларуси" и его "дочки" в регионах Белоруссии признаны экстремистскими, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:35

2021-04-29T16:35

2021-04-29T16:36

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МИНСК, 29 апр - РИА Новости. Telegram-канал "Черная книга Беларуси" и его "дочки" в регионах Белоруссии признаны экстремистскими, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики."Черная книга Беларуси" и ее "дочки" в регионах признаны экстремистскими Telegram-каналами. Такое решение сегодня, 29 апреля, вынес суд Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией – ред.). Помимо основной "книги", в список запрещенных попали "ЧКБ Витебск и область", "ЧКБ Могилев и область", "ЧКБ Гомель и область", "ЧКБ Брест и область", "ЧКБ Гродно и область", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.По данным МВД, администраторы сообществ размещали экстремистские публикации, в которых, в том числе, выражается неприязнь к государственным органам, госслужащим и правоохранителям. "В материалах зачастую используются различные презрительные наименования (бандиты, фашисты, преступники, каратели, лжецы), разжигается социальная рознь. В совокупности это формирует негативное отношение к действующей власти, подрывает ее авторитет", - говорится в сообщении.В МВД также обратили внимание, что за публикацию или репост информации из упомянутых интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.Ранее сообщалось, что более 30 Telegram-каналов и Telegram-чатов признаны в стране экстремистскими.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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мвд белоруссии, александр лукашенко, могилев, белоруссия, в мире