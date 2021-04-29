https://ria.ru/20210429/ekspo-1730561841.html

Россия подала заявку на проведение "Экспо-2030"

Россия подала заявку на проведение "Экспо-2030"

Россия подала заявку на право проведения в Москве Всемирной выставки 2030 года, сообщило Международное бюро выставок (BIE). РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T18:41

2021-04-29T18:41

2021-04-29T20:43

алексей груздев

алексей мешков

михаил мишустин

экономика

россия

москва

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ПАРИЖ, 29 апр — РИА Новости. Россия подала заявку на право проведения в Москве Всемирной выставки 2030 года, сообщило Международное бюро выставок (BIE).В коммюнике, которое есть в распоряжении РИА Новости, уточняется, что соответствующее письмо премьер-министра Михаила Мишустина передали генсеку BIE Дмитрию Керкенцесу заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев и посол России во Франции Алексей Мешков.Заявка Москвы стала первой, полученной BIE, она касается темы "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира".У стран есть шесть месяцев, чтобы заявить свои кандидатуры. После этого они должны будут представить более подробные досье.Затем Международное бюро изучит все поданные заявки, победителя выберет генассамблея BIE.Если заявка России выиграет, выставка состоится в Москве в период с 27 апреля по 27 октября 2030 года."Экспо" — самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.

https://realty.ria.ru/20210127/expo-1594849345.html

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алексей груздев, алексей мешков, михаил мишустин, экономика, россия, москва