https://ria.ru/20210429/ekspeditsiya-1730539452.html

Поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершилась в Верхневолжье

Поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершилась в Верхневолжье

Международная военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершила работу в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:31

2021-04-29T17:31

2021-04-29T17:31

тверская область

россия

игорь руденя

тверская область

ржевский район

общество

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ТВЕРЬ, 29 апр – РИА Новости. Международная военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершила работу в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.В этом году более 700 поисковиков из 32 регионов России с 17 апреля работали рядом с деревней Есемово Ржевского района, где проходили боевые действия Ржевской битвы (1942-43 годов). Были обнаружены останки 387 солдат и офицеров Красной Армии, найдены 34 медальона, из которых 15 прочитаны, установлена связь с родственниками семи бойцов."С каждым годом поисковое движение в регионе растёт, все больше молодых людей объединяется в отряды. Хочу поблагодарить участников поисковой экспедиции за неоценимый вклад в увековечение исторической правды", - сказал на церемонии закрытия экспедиции губернатор Тверской области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.В пресс-службе напомнили, что экспедиция "Ржев. Калининский фронт" проходит в Тверской области с 2016 года. За шесть лет были подняты останки около 2,2 тысяч бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена более ста воинов.

https://ria.ru/20210303/godovschina-1599806067.html

россия

тверская область

ржевский район

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россия, игорь руденя, тверская область, ржевский район, общество