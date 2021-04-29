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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210429/ekspeditsiya-1730539452.html
Поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершилась в Верхневолжье
Поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершилась в Верхневолжье
Международная военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершила работу в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:31
2021-04-29T17:31
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
ржевский район
общество
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ТВЕРЬ, 29 апр – РИА Новости. Международная военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершила работу в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.В этом году более 700 поисковиков из 32 регионов России с 17 апреля работали рядом с деревней Есемово Ржевского района, где проходили боевые действия Ржевской битвы (1942-43 годов). Были обнаружены останки 387 солдат и офицеров Красной Армии, найдены 34 медальона, из которых 15 прочитаны, установлена связь с родственниками семи бойцов."С каждым годом поисковое движение в регионе растёт, все больше молодых людей объединяется в отряды. Хочу поблагодарить участников поисковой экспедиции за неоценимый вклад в увековечение исторической правды", - сказал на церемонии закрытия экспедиции губернатор Тверской области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.В пресс-службе напомнили, что экспедиция "Ржев. Калининский фронт" проходит в Тверской области с 2016 года. За шесть лет были подняты останки около 2,2 тысяч бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена более ста воинов.
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россия, игорь руденя, тверская область, ржевский район, общество

Поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершилась в Верхневолжье

17:31 29.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПоисковики в лагере поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в Тверской области
Поисковики в лагере поисковой экспедиции Ржев. Калининский фронт в Тверской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТВЕРЬ, 29 апр – РИА Новости. Международная военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершила работу в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году более 700 поисковиков из 32 регионов России с 17 апреля работали рядом с деревней Есемово Ржевского района, где проходили боевые действия Ржевской битвы (1942-43 годов). Были обнаружены останки 387 солдат и офицеров Красной Армии, найдены 34 медальона, из которых 15 прочитаны, установлена связь с родственниками семи бойцов.
"С каждым годом поисковое движение в регионе растёт, все больше молодых людей объединяется в отряды. Хочу поблагодарить участников поисковой экспедиции за неоценимый вклад в увековечение исторической правды", - сказал на церемонии закрытия экспедиции губернатор Тверской области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
В пресс-службе напомнили, что экспедиция "Ржев. Калининский фронт" проходит в Тверской области с 2016 года. За шесть лет были подняты останки около 2,2 тысяч бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена более ста воинов.
Годовщину освобождения Ржева от гитлеровцев впервые отметили у мемориала - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 18:12Тверская область
Годовщину освобождения Ржева от гитлеровцев впервые отметили у мемориала
 
Тверская областьРоссияИгорь РуденяТверская областьРжевский районОбщество
 
 
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