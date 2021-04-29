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Поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершилась в Верхневолжье
Поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершилась в Верхневолжье
Международная военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершила работу в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:31
2021-04-29T17:31
2021-04-29T17:31
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
ржевский район
общество
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ТВЕРЬ, 29 апр – РИА Новости. Международная военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершила работу в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.В этом году более 700 поисковиков из 32 регионов России с 17 апреля работали рядом с деревней Есемово Ржевского района, где проходили боевые действия Ржевской битвы (1942-43 годов). Были обнаружены останки 387 солдат и офицеров Красной Армии, найдены 34 медальона, из которых 15 прочитаны, установлена связь с родственниками семи бойцов."С каждым годом поисковое движение в регионе растёт, все больше молодых людей объединяется в отряды. Хочу поблагодарить участников поисковой экспедиции за неоценимый вклад в увековечение исторической правды", - сказал на церемонии закрытия экспедиции губернатор Тверской области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.В пресс-службе напомнили, что экспедиция "Ржев. Калининский фронт" проходит в Тверской области с 2016 года. За шесть лет были подняты останки около 2,2 тысяч бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена более ста воинов.
https://ria.ru/20210303/godovschina-1599806067.html
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россия, игорь руденя, тверская область, ржевский район, общество