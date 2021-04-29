https://ria.ru/20210429/dtp-1730407586.html

Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП

Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП

Дорожно-транспортное происшествие — стресс для психики. Если вы участник ДТП, постарайтесь первым делом контролировать эмоции и сохранять здравый смысл,... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T01:22

2021-04-29T01:22

2021-04-29T10:52

анатолий миронов (адвокат)

россия

авто

дтп

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие — стресс для психики. Если вы участник ДТП, постарайтесь первым делом контролировать эмоции и сохранять здравый смысл, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. По его словам, нельзя выбегать из машины, не активировав стояночный тормоз и не включив аварийную сигнализацию. Кроме того, сразу после ДТП нужно выставить знак аварийной остановки на определенном расстоянии: не менее 15 метров в населенном пункте и не менее 30 метров вне населенных пунктов. Не разрешено перемещать какие-либо предметы или следы, имеющие отношение к ДТП. В то же время рекомендуется сам автомобиль переместить к обочине, зафиксировав, например сфотографировав или записав на видео положение попавших в аварию машин по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию. Это нужно, чтобы не мешать общему дорожному движению."Именно этой логикой продиктованы объявления, которые мы видим на МКАД: "В случае ДТП съезжайте на обочину". Речь не идет о том, чтобы покинуть место происшествия — этого делать ни в коем случае нельзя, а вот переместить автомобиль, как указано выше, можно, а иногда нужно", — объясняет Миронов.

https://ria.ru/20210424/dtp-1729776644.html

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анатолий миронов (адвокат), россия, авто, дтп