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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210429/dorn-1730302374.html
Иван Дорн попал в секту в новом короткометражном фильме
Иван Дорн попал в секту в новом короткометражном фильме
Иван Дорн исполнил главную роль в короткометражной ленте "Eleusis". РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T02:28
2021-04-29T02:28
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иван дорн
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Иван Дорн исполнил главную роль в короткометражной ленте "Eleusis". Дорн играет музыканта, находящегося в творческом кризисе. Его герой не общается с фанатами, скрывается от прессы и не может написать ни строчки. Чтобы вернуться в форму, он отправляется в оздоровительный центр, специализирующийся на работе с артистами, потерявшими вдохновение. Методы заведения под названием "Eleusis" похожи на сектантские практики из фильмов ужасов. Персонажу Дорна надевают пакет на голову и заставляют ползти по земле. По ночам вокруг его кровати танцуют инфернального вида девы, а хозяйка пансионата для расставшихся с музой творцов призывает их переродиться. Короткометражный фильм представлен на Youtube. Картина стала частью проекта "Кошмары музыкантов", в предыдущих сериях которого можно увидеть Глюкозу, Моргенштерна, Хаски и других.
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, иван дорн

Иван Дорн попал в секту в новом короткометражном фильме

02:28 29.04.2021
 
© Последний канал/YouTubeКадр из короткометражного фильма "Кошмары музыкантов | Иван Дорн"
Кадр из короткометражного фильма Кошмары музыкантов | Иван Дорн - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Последний канал/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Иван Дорн исполнил главную роль в короткометражной ленте "Eleusis".
Дорн играет музыканта, находящегося в творческом кризисе. Его герой не общается с фанатами, скрывается от прессы и не может написать ни строчки. Чтобы вернуться в форму, он отправляется в оздоровительный центр, специализирующийся на работе с артистами, потерявшими вдохновение.
Методы заведения под названием "Eleusis" похожи на сектантские практики из фильмов ужасов. Персонажу Дорна надевают пакет на голову и заставляют ползти по земле. По ночам вокруг его кровати танцуют инфернального вида девы, а хозяйка пансионата для расставшихся с музой творцов призывает их переродиться.
Короткометражный фильм представлен на Youtube. Картина стала частью проекта "Кошмары музыкантов", в предыдущих сериях которого можно увидеть Глюкозу, Моргенштерна, Хаски и других.
Певец Иван Дорн выступает на музыкальном фестивале под открытым небом Пикник Афиши в музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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