https://ria.ru/20210429/dorn-1730302374.html

Иван Дорн попал в секту в новом короткометражном фильме

Иван Дорн попал в секту в новом короткометражном фильме

Иван Дорн исполнил главную роль в короткометражной ленте "Eleusis". РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T02:28

2021-04-29T02:28

2021-04-29T02:28

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иван дорн

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Иван Дорн исполнил главную роль в короткометражной ленте "Eleusis". Дорн играет музыканта, находящегося в творческом кризисе. Его герой не общается с фанатами, скрывается от прессы и не может написать ни строчки. Чтобы вернуться в форму, он отправляется в оздоровительный центр, специализирующийся на работе с артистами, потерявшими вдохновение. Методы заведения под названием "Eleusis" похожи на сектантские практики из фильмов ужасов. Персонажу Дорна надевают пакет на голову и заставляют ползти по земле. По ночам вокруг его кровати танцуют инфернального вида девы, а хозяйка пансионата для расставшихся с музой творцов призывает их переродиться. Короткометражный фильм представлен на Youtube. Картина стала частью проекта "Кошмары музыкантов", в предыдущих сериях которого можно увидеть Глюкозу, Моргенштерна, Хаски и других.

https://ria.ru/20210322/aranzhirovka-1602288916.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, кино и сериалы, новости культуры, иван дорн