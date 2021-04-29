https://ria.ru/20210429/dorn-1730302374.html
Иван Дорн попал в секту в новом короткометражном фильме
Иван Дорн попал в секту в новом короткометражном фильме
Иван Дорн исполнил главную роль в короткометражной ленте "Eleusis". РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T02:28
2021-04-29T02:28
2021-04-29T02:28
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Иван Дорн исполнил главную роль в короткометражной ленте "Eleusis". Дорн играет музыканта, находящегося в творческом кризисе. Его герой не общается с фанатами, скрывается от прессы и не может написать ни строчки. Чтобы вернуться в форму, он отправляется в оздоровительный центр, специализирующийся на работе с артистами, потерявшими вдохновение. Методы заведения под названием "Eleusis" похожи на сектантские практики из фильмов ужасов. Персонажу Дорна надевают пакет на голову и заставляют ползти по земле. По ночам вокруг его кровати танцуют инфернального вида девы, а хозяйка пансионата для расставшихся с музой творцов призывает их переродиться. Короткометражный фильм представлен на Youtube. Картина стала частью проекта "Кошмары музыкантов", в предыдущих сериях которого можно увидеть Глюкозу, Моргенштерна, Хаски и других.
https://ria.ru/20210322/aranzhirovka-1602288916.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, кино и сериалы, новости культуры, иван дорн
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Иван Дорн исполнил главную роль в короткометражной ленте "Eleusis".
Дорн играет музыканта, находящегося в творческом кризисе. Его герой не общается с фанатами, скрывается от прессы и не может написать ни строчки. Чтобы вернуться в форму, он отправляется в оздоровительный центр, специализирующийся на работе с артистами, потерявшими вдохновение.
Методы заведения под названием "Eleusis" похожи на сектантские практики из фильмов ужасов. Персонажу Дорна надевают пакет на голову и заставляют ползти по земле. По ночам вокруг его кровати танцуют инфернального вида девы, а хозяйка пансионата для расставшихся с музой творцов призывает их переродиться.
Короткометражный фильм представлен
на Youtube. Картина стала частью проекта "Кошмары музыкантов", в предыдущих сериях которого можно увидеть Глюкозу, Моргенштерна, Хаски и других.