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ЛНР заявила о прибытии в Донбасс разведгруппы ВСУ
ЛНР заявила о прибытии в Донбасс разведгруппы ВСУ
Разведгруппа украинских силовиков прибыла к линии соприкосновения в Донбассе для совершения провокаций, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:13
2021-04-29T18:13
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Разведгруппа украинских силовиков прибыла к линии соприкосновения в Донбассе для совершения провокаций, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."По данным наших источников, для совершения огневых провокаций в отношении наших защитников в 10-й батальон 59-ой бригады прибыли военнослужащие 130-го отдельного разведывательного батальона ВСУ", - заявил Филипоненко.Он отметил, что вместе с разведчиками прибыла и съемочная группа украинского телеканала "Интер"."Целью работы украинских пропагандистов является снижение информационного резонанса, связанного с гибелью и ранением военнослужащих ВСУ в результате подрыва автомобиля "ГАЗ-66" на противотанковой мине", - пояснил Филипоненко.Офицер пресс-службы не исключил, что в скором времени на экранах украинских телеканалов появятся постановочные репортажи о нарушении режима прекращения огня со стороны подразделений Народной милиции ЛНР.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

ЛНР заявила о прибытии в Донбасс разведгруппы ВСУ

18:13 29.04.2021
 
© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© REUTERS / Marian Kushnir
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Разведгруппа украинских силовиков прибыла к линии соприкосновения в Донбассе для совершения провокаций, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"По данным наших источников, для совершения огневых провокаций в отношении наших защитников в 10-й батальон 59-ой бригады прибыли военнослужащие 130-го отдельного разведывательного батальона ВСУ", - заявил Филипоненко.
Он отметил, что вместе с разведчиками прибыла и съемочная группа украинского телеканала "Интер".
"Целью работы украинских пропагандистов является снижение информационного резонанса, связанного с гибелью и ранением военнослужащих ВСУ в результате подрыва автомобиля "ГАЗ-66" на противотанковой мине", - пояснил Филипоненко.
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Офицер пресс-службы не исключил, что в скором времени на экранах украинских телеканалов появятся постановочные репортажи о нарушении режима прекращения огня со стороны подразделений Народной милиции ЛНР.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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