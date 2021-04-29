https://ria.ru/20210429/donbass-1730554182.html

ЛНР заявила о прибытии в Донбасс разведгруппы ВСУ

ЛНР заявила о прибытии в Донбасс разведгруппы ВСУ

Разведгруппа украинских силовиков прибыла к линии соприкосновения в Донбассе для совершения провокаций, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T18:13

2021-04-29T18:13

2021-04-29T18:13

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

в мире

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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Разведгруппа украинских силовиков прибыла к линии соприкосновения в Донбассе для совершения провокаций, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."По данным наших источников, для совершения огневых провокаций в отношении наших защитников в 10-й батальон 59-ой бригады прибыли военнослужащие 130-го отдельного разведывательного батальона ВСУ", - заявил Филипоненко.Он отметил, что вместе с разведчиками прибыла и съемочная группа украинского телеканала "Интер"."Целью работы украинских пропагандистов является снижение информационного резонанса, связанного с гибелью и ранением военнослужащих ВСУ в результате подрыва автомобиля "ГАЗ-66" на противотанковой мине", - пояснил Филипоненко.Офицер пресс-службы не исключил, что в скором времени на экранах украинских телеканалов появятся постановочные репортажи о нарушении режима прекращения огня со стороны подразделений Народной милиции ЛНР.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210429/peskov-1730505867.html

донбасс

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире