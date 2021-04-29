https://ria.ru/20210429/dollar-1730499743.html
Песков назвал причину сокращения доли доллара в торговых операциях России
Песков назвал причину сокращения доли доллара в торговых операциях России
Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности, считает... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:05
2021-04-29T15:05
2021-04-29T15:05
россия
дмитрий песков
сша
экономика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр – РИА Новости. Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год. И так будет во всем мире. Как только люди засомневаются в стабильности доллара и в стабильности страны–эмитента доллара, люди начнут уходить (от него)", - сказал Песков в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20210427/dollary-1730073062.html
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