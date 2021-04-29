https://ria.ru/20210429/dokhody-1730571095.html
Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 3,6%
Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 3,6%
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2021 года упали на 3,6% после снижения на 0,9% в четвертом квартале 2020 года, говорится в... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T19:43
2021-04-29T19:43
2021-04-29T19:43
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2021 года упали на 3,6% после снижения на 0,9% в четвертом квартале 2020 года, говорится в докладе Росстата.Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.В публикации Росстата также уточнены данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году. В соответствии с новой оценкой, спад реальных располагаемых денежных доходов населения по итогам прошлого года составил 3% (вместо прежних 3,5%).Скорректированы и квартальные данные. Реальные располагаемы доходы россиян в 2020 году показывали положительную динамику лишь в первом квартале, когда рост составил 1,3% (прежняя оценка - 1%). Максимальное снижение было зафиксировано по итогам второго квартала - спад на 7,5% (против 7,9% в прошлой версии). В третьем квартале падение реальных располагаемых доходов россиян замедлилось до 5% (против 5,3%), в четвертом - до 0,9% (прежняя оценка - 1,7%).Росстат в 2019 году отказался от публикации ежемесячных данных о денежных доходах населения и теперь публикует их ежеквартально.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2021 года упали на 3,6% после снижения на 0,9% в четвертом квартале 2020 года, говорится в докладе Росстата
.
Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в первом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 3,6%", - говорится в документе.
В публикации Росстата также уточнены данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году. В соответствии с новой оценкой, спад реальных располагаемых денежных доходов населения по итогам прошлого года составил 3% (вместо прежних 3,5%).
Скорректированы и квартальные данные. Реальные располагаемы доходы россиян в 2020 году показывали положительную динамику лишь в первом квартале, когда рост составил 1,3% (прежняя оценка - 1%). Максимальное снижение было зафиксировано по итогам второго квартала - спад на 7,5% (против 7,9% в прошлой версии). В третьем квартале падение реальных располагаемых доходов россиян замедлилось до 5% (против 5,3%), в четвертом - до 0,9% (прежняя оценка - 1,7%).
Росстат в 2019 году отказался от публикации ежемесячных данных о денежных доходах населения и теперь публикует их ежеквартально.