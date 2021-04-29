Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/dinozavr-1730527343.html
"Газпром" сравнил углеродный след американского СПГ со следами динозавра
"Газпром" сравнил углеродный след американского СПГ со следами динозавра
"Газпром" сравнил размер углеродного следа от американского СПГ в Европе со следами вымершего динозавра. Такое сравнение сделал зампред правления компании Олег... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:46
2021-04-29T18:39
газпром
олег аксютин
алжир (республика)
европа
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156131/12/1561311211_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_551f1dd9a55d6a738409042ab066cfbe.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Газпром" сравнил размер углеродного следа от американского СПГ в Европе со следами вымершего динозавра. Такое сравнение сделал зампред правления компании Олег Аксютин в ходе Дня инвестора "Газпрома".Он представил данные независимых исследований, согласно которым, российский трубопроводный газ отличается минимальным экологическим следом по сравнению с его потенциальными конкурентами в Европе – поставщиками СПГ."Для наглядности углеродный след от поставок трубопроводного газа из России можно сравнить с длиной следа человека, след от поставок СПГ из Катара и Алжира – слона, а из США – со следом не дошедшего до наших дней динозавра", – сказал Аксютин."Располагая современными эффективными газопроводами, компания видит в экологической прозрачности и ведении отчетности по выбросам по всей цепочке поставок газа не угрозу, а возможность. Мы готовы в своей экспортной деятельности вносить вклад в развитие низкоуглеродной деятельности Европы и Китая", - подчеркнул он.Аксютин напомнил о большой работе холдинга в направлении сокращения выбросов. Так, выбросы парниковых газов "Газпрома" за прошлый год сократились почти на 15%, выбросы загрязняющих веществ – на 17%, а выбросы метана – на 21%."Мы планируем и дальше осуществлять "зеленые" затраты", – заверил он.
https://ria.ru/20201011/spg-1579292571.html
https://ria.ru/20200910/vuchich-1577065413.html
алжир (республика)
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156131/12/1561311211_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_646c9e959bb5a760a5fdd55456c5311d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газпром, олег аксютин, алжир (республика), европа, сша, в мире

"Газпром" сравнил углеродный след американского СПГ со следами динозавра

16:46 29.04.2021 (обновлено: 18:39 29.04.2021)
 
© Фото : Polskie LNG S.A.Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : Polskie LNG S.A.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Газпром" сравнил размер углеродного следа от американского СПГ в Европе со следами вымершего динозавра. Такое сравнение сделал зампред правления компании Олег Аксютин в ходе Дня инвестора "Газпрома".
Он представил данные независимых исследований, согласно которым, российский трубопроводный газ отличается минимальным экологическим следом по сравнению с его потенциальными конкурентами в Европе – поставщиками СПГ.
Макет резервуара для сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября 2020, 17:03
Новак рассказал о перспективах России на рынке СПГ
"Для наглядности углеродный след от поставок трубопроводного газа из России можно сравнить с длиной следа человека, след от поставок СПГ из Катара и Алжира – слона, а из США – со следом не дошедшего до наших дней динозавра", – сказал Аксютин.
"Располагая современными эффективными газопроводами, компания видит в экологической прозрачности и ведении отчетности по выбросам по всей цепочке поставок газа не угрозу, а возможность. Мы готовы в своей экспортной деятельности вносить вклад в развитие низкоуглеродной деятельности Европы и Китая", - подчеркнул он.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября 2020, 22:08
Вучич назвал закупку Сербией СПГ вместо газа из России бессмысленной
Аксютин напомнил о большой работе холдинга в направлении сокращения выбросов. Так, выбросы парниковых газов "Газпрома" за прошлый год сократились почти на 15%, выбросы загрязняющих веществ – на 17%, а выбросы метана – на 21%.
"Мы планируем и дальше осуществлять "зеленые" затраты", – заверил он.
 
ГазпромОлег АксютинАлжир (республика)ЕвропаСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
01:13Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
01:09Эксперт рассказал о большом потенциале российской космической станции
Лента новостейМолния