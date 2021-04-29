https://ria.ru/20210429/dinozavr-1730527343.html

"Газпром" сравнил углеродный след американского СПГ со следами динозавра

"Газпром" сравнил углеродный след американского СПГ со следами динозавра

"Газпром" сравнил размер углеродного следа от американского СПГ в Европе со следами вымершего динозавра. Такое сравнение сделал зампред правления компании Олег... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:46

2021-04-29T16:46

2021-04-29T18:39

газпром

олег аксютин

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Газпром" сравнил размер углеродного следа от американского СПГ в Европе со следами вымершего динозавра. Такое сравнение сделал зампред правления компании Олег Аксютин в ходе Дня инвестора "Газпрома".Он представил данные независимых исследований, согласно которым, российский трубопроводный газ отличается минимальным экологическим следом по сравнению с его потенциальными конкурентами в Европе – поставщиками СПГ."Для наглядности углеродный след от поставок трубопроводного газа из России можно сравнить с длиной следа человека, след от поставок СПГ из Катара и Алжира – слона, а из США – со следом не дошедшего до наших дней динозавра", – сказал Аксютин."Располагая современными эффективными газопроводами, компания видит в экологической прозрачности и ведении отчетности по выбросам по всей цепочке поставок газа не угрозу, а возможность. Мы готовы в своей экспортной деятельности вносить вклад в развитие низкоуглеродной деятельности Европы и Китая", - подчеркнул он.Аксютин напомнил о большой работе холдинга в направлении сокращения выбросов. Так, выбросы парниковых газов "Газпрома" за прошлый год сократились почти на 15%, выбросы загрязняющих веществ – на 17%, а выбросы метана – на 21%."Мы планируем и дальше осуществлять "зеленые" затраты", – заверил он.

https://ria.ru/20201011/spg-1579292571.html

https://ria.ru/20200910/vuchich-1577065413.html

алжир (республика)

европа

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газпром, олег аксютин, алжир (республика), европа, сша, в мире