https://ria.ru/20210429/diktator-1730442842.html
Грузинский оппозиционер назвал посла США диктатором
Грузинский оппозиционер назвал посла США диктатором
Один из лидеров грузинской оппозиции, председатель Лейбористской партии Шалва Нателашвили назвал посла США Келли Дегнан диктатором, которая "участвовала в... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:30
2021-04-29T11:30
2021-04-29T11:30
единое национальное движение
бидзина иванишвили
сша
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 29 апр - РИА Новости. Один из лидеров грузинской оппозиции, председатель Лейбористской партии Шалва Нателашвили назвал посла США Келли Дегнан диктатором, которая "участвовала в фальсификации результатов парламентских выборов"."Таким диктатором, как подарок Трампа - посол США, для Грузии не был ни Ростом-хан, ни Воронцов-Дашков. Посмотрите, какие указания она дает. Интересно, где Бидзина Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта" - ред.) нашел такую преданную кандидатуру в огромной Америке?" - написал Нателашвили на своей странице в Facebook.Оппозиционер утверждает, что "вся схема фальсификации выборов, особенно против Лейбористской партии, была с ней лично согласована и ею одобрена". По словам Нателашвили, именно поэтому посол "заставила оппозицию подписать позорный ультиматум".Дегнан была назначена послом США в феврале прошлого года. Она участвовала в переговорах между властями и оппозицией по подписанию соглашения по выходу из политического кризиса. Нателашвили и члены двух партий - "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" - отказались подписывать документ.
https://ria.ru/20210429/amerika-1730432496.html
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единое национальное движение, бидзина иванишвили, сша, грузия, в мире