https://ria.ru/20210429/diktator-1730442842.html

Грузинский оппозиционер назвал посла США диктатором

Грузинский оппозиционер назвал посла США диктатором

Один из лидеров грузинской оппозиции, председатель Лейбористской партии Шалва Нателашвили назвал посла США Келли Дегнан диктатором, которая "участвовала в... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:30

2021-04-29T11:30

2021-04-29T11:30

единое национальное движение

бидзина иванишвили

сша

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582596304_0:41:3114:1793_1920x0_80_0_0_13688610fd2a5c71fdab56f166e13121.jpg

ТБИЛИСИ, 29 апр - РИА Новости. Один из лидеров грузинской оппозиции, председатель Лейбористской партии Шалва Нателашвили назвал посла США Келли Дегнан диктатором, которая "участвовала в фальсификации результатов парламентских выборов"."Таким диктатором, как подарок Трампа - посол США, для Грузии не был ни Ростом-хан, ни Воронцов-Дашков. Посмотрите, какие указания она дает. Интересно, где Бидзина Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта" - ред.) нашел такую преданную кандидатуру в огромной Америке?" - написал Нателашвили на своей странице в Facebook.Оппозиционер утверждает, что "вся схема фальсификации выборов, особенно против Лейбористской партии, была с ней лично согласована и ею одобрена". По словам Нателашвили, именно поэтому посол "заставила оппозицию подписать позорный ультиматум".Дегнан была назначена послом США в феврале прошлого года. Она участвовала в переговорах между властями и оппозицией по подписанию соглашения по выходу из политического кризиса. Нателашвили и члены двух партий - "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" - отказались подписывать документ.

https://ria.ru/20210429/amerika-1730432496.html

сша

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единое национальное движение, бидзина иванишвили, сша, грузия, в мире