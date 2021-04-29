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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210429/diktant-1730553318.html
Глава Удмуртии написал "Диктант Победы"
Глава Удмуртии написал "Диктант Победы"
Глава Удмуртии Александр Бречалов написал "Диктант Победы" и предложил в следующем году включить в тест вопросы про трудовой подвиг жителей региона и работу... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:09
2021-04-29T18:09
удмуртская республика
россия
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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УФА, 29 апр - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов написал "Диктант Победы" и предложил в следующем году включить в тест вопросы про трудовой подвиг жителей региона и работу оборонных заводов во время войны, сообщили в пресс-службе руководителя республики."Глава Удмуртии принял участие в акции "Диктант Победы" на площадке Ижевского электромеханического завода "Купол". Вместе с ним тест написали руководитель администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов, гендиректор завода Фанил Зиятдинов, работники и ветераны предприятия, юнармейцы", - говорится в сообщении пресс-службы.Бречалов признался, что готовился к диктанту, потому что с детства любит военную историю."Вопросы показались не очень трудными, но на один я все же не ответил, поэтому есть что повторить. Я бы увеличил количество вопросов на региональную тематику. У нас много тем, которые можно включить в этот диктант – и работа оборонных предприятий в годы войны, и трудовой подвиг жителей республики, чего стоит только строительство знаменитого участка железной дороги Ижевск-Балезино", - сказал глава Удмуртии.По данным местных властей, всего в республике в этом году в "Диктанте Победы" приняли участие более 13 тысяч человек. Для проведения теста на знание отечественной истории создана 271 площадка по всей Удмуртии: в школах, колледжах, вузах, музеях, библиотеках, в зданиях городских администраций. Акцию поддержали республиканские предприятия, силовые ведомства. Самые крупные площадки расположились в госсовете Удмуртии и библиотеке имени В.А. Журавлева.Впервые акция "Диктант Победы" прошла в России 2019 году. Участникам предлагают 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, включающие в себя знание как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики.
https://ria.ru/20210423/udmurtiya-1729586083.html
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россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество

Глава Удмуртии написал "Диктант Победы"

18:09 29.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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УФА, 29 апр - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов написал "Диктант Победы" и предложил в следующем году включить в тест вопросы про трудовой подвиг жителей региона и работу оборонных заводов во время войны, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
"Глава Удмуртии принял участие в акции "Диктант Победы" на площадке Ижевского электромеханического завода "Купол". Вместе с ним тест написали руководитель администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов, гендиректор завода Фанил Зиятдинов, работники и ветераны предприятия, юнармейцы", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Бречалов признался, что готовился к диктанту, потому что с детства любит военную историю.
"Вопросы показались не очень трудными, но на один я все же не ответил, поэтому есть что повторить. Я бы увеличил количество вопросов на региональную тематику. У нас много тем, которые можно включить в этот диктант – и работа оборонных предприятий в годы войны, и трудовой подвиг жителей республики, чего стоит только строительство знаменитого участка железной дороги Ижевск-Балезино", - сказал глава Удмуртии.
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По данным местных властей, всего в республике в этом году в "Диктанте Победы" приняли участие более 13 тысяч человек. Для проведения теста на знание отечественной истории создана 271 площадка по всей Удмуртии: в школах, колледжах, вузах, музеях, библиотеках, в зданиях городских администраций. Акцию поддержали республиканские предприятия, силовые ведомства. Самые крупные площадки расположились в госсовете Удмуртии и библиотеке имени В.А. Журавлева.
Впервые акция "Диктант Победы" прошла в России 2019 году. Участникам предлагают 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, включающие в себя знание как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики.
 
Удмуртская РеспубликаРоссияАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
 
 
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