Песков: Россия не будет терпеть то, "что творят в Чехии"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Обвинения Чехии и Болгарии в свой адрес Москва считает неприемлемыми и провокационными, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"То, что сейчас творят в Чехии, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем".
Он подчеркнул, что такие обвинения, которые сейчас выдвигаются в адрес России, не могут быть голословными.
"Это не имеет под собой никакой основы, это ложь, и, соответственно, мы категорически не приемлем подобное обвинение", — добавил Песков.
Все ответные шаги Москва будет предпринимать в своих собственных интересах, заключил пресс-секретарь президента.
Власти Чехии в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслали сотрудников посольства в Праге. Это спровоцировало ответные действия и вылилось в дипломатический скандал.
В то же время президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России. В числе возможных причин инцидента он назвал халатность сотрудников и "игру зарубежных спецслужб".
Затем власти Болгарии обвинили шестерых россиян в причастности к попытке отравления бизнесмена Эмилиана Гебрева, который поставлял оружие ВСУ в разгар конфликта в Донбассе. Также в Софии утверждают, что Москва имеет отношение к взрывам на оружейных складах в стране в 2011, 2015 и 2020 годах. Болгарский МИД объявил сотрудника российского посольства персоной нон грата, Москва анонсировала ответ на этот шаг.