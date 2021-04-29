https://ria.ru/20210429/czech-1730526783.html

Песков: Россия не будет терпеть то, "что творят в Чехии"

Песков: Россия не будет терпеть то, "что творят в Чехии"

Обвинения Чехии и Болгарии в свой адрес Москва считает неприемлемыми и провокационными, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:46

2021-04-29T16:46

2021-04-29T16:46

россия

милош земан

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Обвинения Чехии и Болгарии в свой адрес Москва считает неприемлемыми и провокационными, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.По словам представителя Кремля, шаги Праги и Софии вызывают раздражение и непонимание, Москва хотела бы увидеть "какие-то перемены в этой шизофренической позиции".Он подчеркнул, что такие обвинения, которые сейчас выдвигаются в адрес России, не могут быть голословными."Это не имеет под собой никакой основы, это ложь, и, соответственно, мы категорически не приемлем подобное обвинение", — добавил Песков.Все ответные шаги Москва будет предпринимать в своих собственных интересах, заключил пресс-секретарь президента.Власти Чехии в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслали сотрудников посольства в Праге. Это спровоцировало ответные действия и вылилось в дипломатический скандал.В то же время президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России. В числе возможных причин инцидента он назвал халатность сотрудников и "игру зарубежных спецслужб".Затем власти Болгарии обвинили шестерых россиян в причастности к попытке отравления бизнесмена Эмилиана Гебрева, который поставлял оружие ВСУ в разгар конфликта в Донбассе. Также в Софии утверждают, что Москва имеет отношение к взрывам на оружейных складах в стране в 2011, 2015 и 2020 годах. Болгарский МИД объявил сотрудника российского посольства персоной нон грата, Москва анонсировала ответ на этот шаг.

https://ria.ru/20210429/bolgariya-1730488397.html

https://ria.ru/20210429/chekhiya-1730435568.html

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россия, милош земан, дмитрий песков, москва, чехия, в мире