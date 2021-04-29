Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/covid-1730411124.html
Иммунолог назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19
Иммунолог назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19
Почему повторное заражение COVID-19 возможно даже при высоком титре антител, и кто в наибольшей степени подвержен такому риску, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T04:11
2021-04-29T04:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
николай крючков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730325232_0:137:2476:1530_1920x0_80_0_0_024ae1d0f244f73f6ff422aec23fd804.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почему повторное заражение COVID-19 возможно даже при высоком титре антител, и кто в наибольшей степени подвержен такому риску, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков.По его словам, высокий титр общих антител не говорит напрямую о доле так называемых защитных или протективных антител. Протективных антител может оказаться недостаточно в каком-то конкретном случае, поэтому перенесенное заболевание или вакцинация не дают стопроцентной гарантии, что человек не может опять заразиться коронавирусом, зато практически обнуляется вероятность среднетяжелого или тяжелого течения повторной болезни, пояснил иммунолог.Николай Крючков добавил, что с повышенным риском повторного заражения коронавирусом сталкиваются люди, у которых ослаблен иммунитет."Но не в бытовом смысле, как мы это себе представляем. Речь идет о тех, у кого диагностированы первичный или наиболее распространенный вторичный иммунодефицит. Это люди, которые, например, принимают иммуносупрессивные препараты. Также снижается иммунная реакция при аутоиммунных заболеваниях, онкологических заболеваниях, при тяжелых хронических заболеваниях. Также у пожилых людей снижена реактивность иммунной системы", – отметил иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730240246.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730325232_339:0:2426:1565_1920x0_80_0_0_e59f71b0a0952e03fac0a8c857f425c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, николай крючков, общество

Иммунолог назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19

04:11 29.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОчередь из машин скорой медицинской помощи
Очередь из машин скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почему повторное заражение COVID-19 возможно даже при высоком титре антител, и кто в наибольшей степени подвержен такому риску, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков.
По его словам, высокий титр общих антител не говорит напрямую о доле так называемых защитных или протективных антител.
"Защищают в действительности особые клетки иммунной системы с протективными функциями, а также протективные антитела, то есть не все антитела. Большая часть, по крайней мере, значительная доля антител не обладает протективными свойствами. То есть они как бы есть, они связываются с какими-то антигенами коронавируса, но связываются достаточно слабо и не могут нейтрализовать вирус, тем самым не влияют на инфекционный процесс, а некоторые специалисты даже подозревают, что могут влиять негативным образом. Поэтому нас в первую очередь интересует титр или доля протективных антител", – сказал Николай Крючков.
Протективных антител может оказаться недостаточно в каком-то конкретном случае, поэтому перенесенное заболевание или вакцинация не дают стопроцентной гарантии, что человек не может опять заразиться коронавирусом, зато практически обнуляется вероятность среднетяжелого или тяжелого течения повторной болезни, пояснил иммунолог.
Николай Крючков добавил, что с повышенным риском повторного заражения коронавирусом сталкиваются люди, у которых ослаблен иммунитет.
"Но не в бытовом смысле, как мы это себе представляем. Речь идет о тех, у кого диагностированы первичный или наиболее распространенный вторичный иммунодефицит. Это люди, которые, например, принимают иммуносупрессивные препараты. Также снижается иммунная реакция при аутоиммунных заболеваниях, онкологических заболеваниях, при тяжелых хронических заболеваниях. Также у пожилых людей снижена реактивность иммунной системы", – отметил иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik.
Изображение SARS-CoV-2, полученное с помощью сканирующей электронной микроскопии мазка из носоглотки пациентки с ослабленным иммунитетом - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 07:23Распространение коронавируса
Найден способ уничтожения коронавируса за секунду
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоНиколай КрючковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:50Следствие попросили возбудить дело за организацию водной блокады Крыма
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1003 пациента с COVID-19
11:45В России за сутки умерли 364 человека с COVID-19
11:45На москвича завели дело за призывы к расправе над курганской полицией
11:44Эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
11:43В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19
11:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:42"РГ": в России ужесточат правила постановки на воинский учет
11:42В России выявили 9284 новых случая заражения коронавирусом
11:41В России за сутки 8442 человека выздоровели от COVID-19
11:41В Samsung представили новые ноутбуки
11:40СК завел дело против похитителя мальчика в Красноярске
11:40В Петербурге завели дело из-за граффити с Навальным, сообщил источник
11:38В Раде возмутились из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"
11:34В Подмосковье будут судить банду наркоторговцев
11:33В Генштабе рассказали о результатах проверки боеготовности армии
11:30Грузинский оппозиционер назвал посла США диктатором
11:30Суд приобщил к делу почерковедческую экспертизу адвокатов Навального
11:27Прага не заинтересована в эскалации отношений с Москвой, заявил МИД Чехии
11:22В Совфеде прокомментировали марш в Киеве в честь дивизии СС "Галичина"
Лента новостейМолния