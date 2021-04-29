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Иммунолог назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19
Иммунолог назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19
Почему повторное заражение COVID-19 возможно даже при высоком титре антител, и кто в наибольшей степени подвержен такому риску, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T04:11
2021-04-29T04:11
2021-04-29T04:11
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почему повторное заражение COVID-19 возможно даже при высоком титре антител, и кто в наибольшей степени подвержен такому риску, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков.По его словам, высокий титр общих антител не говорит напрямую о доле так называемых защитных или протективных антител. Протективных антител может оказаться недостаточно в каком-то конкретном случае, поэтому перенесенное заболевание или вакцинация не дают стопроцентной гарантии, что человек не может опять заразиться коронавирусом, зато практически обнуляется вероятность среднетяжелого или тяжелого течения повторной болезни, пояснил иммунолог.Николай Крючков добавил, что с повышенным риском повторного заражения коронавирусом сталкиваются люди, у которых ослаблен иммунитет."Но не в бытовом смысле, как мы это себе представляем. Речь идет о тех, у кого диагностированы первичный или наиболее распространенный вторичный иммунодефицит. Это люди, которые, например, принимают иммуносупрессивные препараты. Также снижается иммунная реакция при аутоиммунных заболеваниях, онкологических заболеваниях, при тяжелых хронических заболеваниях. Также у пожилых людей снижена реактивность иммунной системы", – отметил иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik.
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, николай крючков, общество
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Почему повторное заражение COVID-19
возможно даже при высоком титре антител, и кто в наибольшей степени подвержен такому риску, рассказал в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков
.
По его словам, высокий титр общих антител не говорит напрямую о доле так называемых защитных или протективных антител.
"Защищают в действительности особые клетки иммунной системы с протективными функциями, а также протективные антитела, то есть не все антитела. Большая часть, по крайней мере, значительная доля антител не обладает протективными свойствами. То есть они как бы есть, они связываются с какими-то антигенами коронавируса, но связываются достаточно слабо и не могут нейтрализовать вирус, тем самым не влияют на инфекционный процесс, а некоторые специалисты даже подозревают, что могут влиять негативным образом. Поэтому нас в первую очередь интересует титр или доля протективных антител", – сказал Николай Крючков.
Протективных антител может оказаться недостаточно в каком-то конкретном случае, поэтому перенесенное заболевание или вакцинация не дают стопроцентной гарантии, что человек не может опять заразиться коронавирусом, зато практически обнуляется вероятность среднетяжелого или тяжелого течения повторной болезни, пояснил иммунолог.
Николай Крючков добавил, что с повышенным риском повторного заражения коронавирусом сталкиваются люди, у которых ослаблен иммунитет.
"Но не в бытовом смысле, как мы это себе представляем. Речь идет о тех, у кого диагностированы первичный или наиболее распространенный вторичный иммунодефицит. Это люди, которые, например, принимают иммуносупрессивные препараты. Также снижается иммунная реакция при аутоиммунных заболеваниях, онкологических заболеваниях, при тяжелых хронических заболеваниях. Также у пожилых людей снижена реактивность иммунной системы", – отметил иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik.