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В Чехии прошли антироссийские митинги
В Чехии прошли антироссийские митинги
Около десяти тысяч жителей Праги, по данным полиции, вышли на митинг на Вацлавскую площадь в центре города, чтобы выразить протест "пророссийской политике"... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T23:00
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ПРАГА, 29 апр — РИА Новости. Около десяти тысяч жителей Праги, по данным полиции, вышли на митинг на Вацлавскую площадь в центре города, чтобы выразить протест "пророссийской политике" президента Чехии Милоша Земана.Подобные выступления состоялись также в десятках городов страны.Митинги организовало движение "Миллион моментов за демократию" (ММД). Его члены призвали собравшихся подписать петицию с требованием подать жалобу на Земана в Конституционный суд из-за того, что он в своем телеобращении 25 апреля якобы разгласил закрытые факты из расследования взрывов в Врбетице.Перед собравшимися также выступил известный музыкант и экс-министр по правам человека Михаэл Коцаб и другие деятели культуры.Многие участники митинга держали в руках плакаты с антироссийскими лозунгами.Некоторые выступающие также выразили протест против конфликта интересов премьер-министра Андрея Бабиша, который является долларовым миллиардером.Власти Чехии в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслали сотрудников посольства в Праге. Это спровоцировало ответные действия Москвы и привело к дипломатическому скандалу.В то же время президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России. В числе возможных причин инцидента он назвал халатность сотрудников и "игру зарубежных спецслужб".В Москве все обвинения Праги отвергли, назвав их абсурдным и голословными.
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россия, милош земан, москва, чехия, в мире
ПРАГА, 29 апр — РИА Новости.
Около десяти тысяч жителей Праги
, по данным полиции, вышли на митинг на Вацлавскую площадь в центре города, чтобы выразить протест "пророссийской политике" президента Чехии Милоша Земана
.
Подобные выступления состоялись также в десятках городов страны.
Митинги организовало движение "Миллион моментов за демократию" (ММД). Его члены призвали собравшихся подписать петицию с требованием подать жалобу на Земана в Конституционный суд из-за того, что он в своем телеобращении 25 апреля якобы разгласил закрытые факты из расследования взрывов в Врбетице.
"Президент Земан вместо поддержки собственного государства повторяет те же сказки, что и пророссийские дезинформационные сайты и российская пропаганда. Нахождение Земана на посту президента является угрозой для безопасности нашей республики", — заявил лидер ММД Бенжамин Ролл.
Перед собравшимися также выступил известный музыкант и экс-министр по правам человека Михаэл Коцаб и другие деятели культуры.
Многие участники митинга держали в руках плакаты с антироссийскими лозунгами.
Некоторые выступающие также выразили протест против конфликта интересов премьер-министра Андрея Бабиша, который является долларовым миллиардером.
Власти Чехии
в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслали сотрудников посольства в Праге. Это спровоцировало ответные действия Москвы
и привело к дипломатическому скандалу.
В то же время президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России
. В числе возможных причин инцидента он назвал халатность сотрудников и "игру зарубежных спецслужб".
В Москве все обвинения Праги отвергли, назвав их абсурдным и голословными.