https://ria.ru/20210429/chekhiya-1730454949.html

В Кремле заявили, что не будут терпеть поведение Чехии

В Кремле заявили, что не будут терпеть поведение Чехии

Россия не будет мириться с тем, "что сейчас творят в Чехии" и в Болгарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:23

2021-04-29T12:23

2021-04-29T14:28

мид чехии

сергей лавров

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дмитрий песков

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия не будет мириться с тем, "что сейчас творят в Чехии" и в Болгарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем", — сказал он в эфире Первого канала.Песков подчеркнул, что это касается Прибалтийских стран и других государств, которые выразили Праге и Софии свою солидарность.Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.В МИД Чехии потребовали от России вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.Позднее болгарская прокуратура сообщила, что шестеро россиян могут иметь отношение ко взрывам на заводах и военных складах в 2011, 2015 и 2020 годах. По словам главы МИД России, Сергея Лаврова, София подобными заявлениями решила перещеголять Чехию. В итоге Болгария объявила двух сотрудников российского посольства персоной нон грата.Словакия и страны Балтии из солидарности выслали сотрудников российских дипмиссий. Кроме того, США, Украина, Польша и Румыния сделали аналогичные шаги. Москва отвечает зеркально.В некоторых случаях меры стали частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже. Также ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/chekhiya-1730449473.html

https://ria.ru/20210429/diplomaty-1730426283.html

https://ria.ru/20210429/chekhiya-1730435568.html

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мид чехии, сергей лавров, москва, сша, болгария, россия, дмитрий песков, чехия, в мире