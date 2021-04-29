Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/chekhiya-1730454949.html
В Кремле заявили, что не будут терпеть поведение Чехии
В Кремле заявили, что не будут терпеть поведение Чехии
Россия не будет мириться с тем, "что сейчас творят в Чехии" и в Болгарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:23
2021-04-29T14:28
мид чехии
сергей лавров
москва
сша
болгария
россия
дмитрий песков
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728208741_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_47cf680fb85e9135ffcac1576cf4111e.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия не будет мириться с тем, "что сейчас творят в Чехии" и в Болгарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем", — сказал он в эфире Первого канала.Песков подчеркнул, что это касается Прибалтийских стран и других государств, которые выразили Праге и Софии свою солидарность.Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.В МИД Чехии потребовали от России вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.Позднее болгарская прокуратура сообщила, что шестеро россиян могут иметь отношение ко взрывам на заводах и военных складах в 2011, 2015 и 2020 годах. По словам главы МИД России, Сергея Лаврова, София подобными заявлениями решила перещеголять Чехию. В итоге Болгария объявила двух сотрудников российского посольства персоной нон грата.Словакия и страны Балтии из солидарности выслали сотрудников российских дипмиссий. Кроме того, США, Украина, Польша и Румыния сделали аналогичные шаги. Москва отвечает зеркально.В некоторых случаях меры стали частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже. Также ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/chekhiya-1730449473.html
https://ria.ru/20210429/diplomaty-1730426283.html
https://ria.ru/20210429/chekhiya-1730435568.html
москва
сша
болгария
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728208741_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_d51cbb3b2f072a352a7109967ff13c49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мид чехии, сергей лавров, москва, сша, болгария, россия, дмитрий песков, чехия, в мире

В Кремле заявили, что не будут терпеть поведение Чехии

12:23 29.04.2021 (обновлено: 14:28 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкКремлёвская набережная
Кремлёвская набережная - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия не будет мириться с тем, "что сейчас творят в Чехии" и в Болгарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем", — сказал он в эфире Первого канала.
Песков подчеркнул, что это касается Прибалтийских стран и других государств, которые выразили Праге и Софии свою солидарность.
Якуб Кулганек - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 11:58
МИД Чехии рассказал о будущем отношений с Россией
Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.
В МИД Чехии потребовали от России вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.
Позднее болгарская прокуратура сообщила, что шестеро россиян могут иметь отношение ко взрывам на заводах и военных складах в 2011, 2015 и 2020 годах. По словам главы МИД России, Сергея Лаврова, София подобными заявлениями решила перещеголять Чехию. В итоге Болгария объявила двух сотрудников российского посольства персоной нон грата.
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 09:48
Евродепутат от Эстонии предложил выслать российских дипломатов при ЕС
Словакия и страны Балтии из солидарности выслали сотрудников российских дипмиссий. Кроме того, США, Украина, Польша и Румыния сделали аналогичные шаги. Москва отвечает зеркально.
В некоторых случаях меры стали частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже. Также ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.
Полиция на месте взрыва в Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 10:53
Глава Минюста Чехии заявила о третьей версии в деле о взрыве во Врбетице
 
МИД ЧехииСергей ЛавровМоскваСШАБолгарияРоссияДмитрий ПесковЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
01:13Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
01:09Эксперт рассказал о большом потенциале российской космической станции
Лента новостейМолния