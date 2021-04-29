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Прага не заинтересована в эскалации отношений с Москвой, заявил МИД Чехии
Прага не заинтересована в эскалации отношений с Москвой, заявил МИД Чехии
Чехия не заинтересована в эскалации отношений с РФ, которые вступают в сложную фазу, но со временем могут стать взаимовыгодными, однако для этого требуется... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:27
2021-04-29T11:27
россия
якуб кулганек
андрей бабиш
милош земан
мид чехии
чехия
в мире
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ПРАГА, 29 апр – РИА Новости. Чехия не заинтересована в эскалации отношений с РФ, которые вступают в сложную фазу, но со временем могут стать взаимовыгодными, однако для этого требуется взаимное уважение, заявил в четверг глава МИД Чехии Якуб Кулганек."Мы не заинтересованы в эскалации отношений (с РФ). Россия является важным европейским игроком и останется им и в будущем. Есть области, в которых у нас противоположные интересы. Но есть и такие, в которых видим некоторые проблемы одинаково и нуждаемся в поиске совместных решений. Мы поддерживаем прагматическое урегулирование отношений, но это сложно. Для этого необходимы (усилия) обеих сторон. Чешско-российские отношения вступают в сложную фазу. Но я верю в то, что со временем их удастся урегулировать таким образом, чтобы они были взаимовыгодными. Однако для этого требуется взаимное уважение", - сказал Кулганек в интервью словацкой газете Pravda.По словам главы чешского МИД, он не хочет опережать события и строить догадки о возможных вариантах взаимодействия с российской стороной."Не хочу опережать события и спекулировать. Воспринимаю российские заявления, прежде всего, те, которые звучат из МИД и носят весьма категоричный характер. Я реалист. Скорее ожидаю, что в последующие месяцы мы будем вести переговоры о неких технических вопросах, например, как могут функционировать наше посольство в Москве и посольство РФ в Праге. Хотя бы в каком-то ограниченном режиме", - сказал Кулганек.При этом глава чешского МИД не подтвердил, что существуют возможные расхождения в отношении к инциденту во Врбетице между кабмином и президентом Милошем Земаном."Для меня, как главы МИД, ключевым является то, что обо всех шагах, которые мы (кабмин) сделали в реакции на Врбетице, правительство информировало президента республики. Он их поддержал. С этой точки зрения это для меня принципиально", - подчеркнул Кулганек.Чешский премьер Андрей Бабиш 17 апреля заявлял, что в причастности к событиям во Врбетице власти Чехии подозревают спецслужбы России. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.
https://ria.ru/20210428/lavrov-1730262393.html
https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html
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россия, якуб кулганек, андрей бабиш, милош земан, мид чехии, чехия, в мире

Прага не заинтересована в эскалации отношений с Москвой, заявил МИД Чехии

11:27 29.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве
Автомобиль посла Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПРАГА, 29 апр – РИА Новости. Чехия не заинтересована в эскалации отношений с РФ, которые вступают в сложную фазу, но со временем могут стать взаимовыгодными, однако для этого требуется взаимное уважение, заявил в четверг глава МИД Чехии Якуб Кулганек.
"Мы не заинтересованы в эскалации отношений (с РФ). Россия является важным европейским игроком и останется им и в будущем. Есть области, в которых у нас противоположные интересы. Но есть и такие, в которых видим некоторые проблемы одинаково и нуждаемся в поиске совместных решений. Мы поддерживаем прагматическое урегулирование отношений, но это сложно. Для этого необходимы (усилия) обеих сторон. Чешско-российские отношения вступают в сложную фазу. Но я верю в то, что со временем их удастся урегулировать таким образом, чтобы они были взаимовыгодными. Однако для этого требуется взаимное уважение", - сказал Кулганек в интервью словацкой газете Pravda.
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Лавров сравнил логику действий Чехии с поведением шпаны
По словам главы чешского МИД, он не хочет опережать события и строить догадки о возможных вариантах взаимодействия с российской стороной.
"Не хочу опережать события и спекулировать. Воспринимаю российские заявления, прежде всего, те, которые звучат из МИД и носят весьма категоричный характер. Я реалист. Скорее ожидаю, что в последующие месяцы мы будем вести переговоры о неких технических вопросах, например, как могут функционировать наше посольство в Москве и посольство РФ в Праге. Хотя бы в каком-то ограниченном режиме", - сказал Кулганек.
При этом глава чешского МИД не подтвердил, что существуют возможные расхождения в отношении к инциденту во Врбетице между кабмином и президентом Милошем Земаном.
"Для меня, как главы МИД, ключевым является то, что обо всех шагах, которые мы (кабмин) сделали в реакции на Врбетице, правительство информировало президента республики. Он их поддержал. С этой точки зрения это для меня принципиально", - подчеркнул Кулганек.
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17 апреля, 20:24
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2018-2021 годах
Чешский премьер Андрей Бабиш 17 апреля заявлял, что в причастности к событиям во Врбетице власти Чехии подозревают спецслужбы России. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.
 
РоссияЯкуб КулганекАндрей БабишМилош ЗеманМИД ЧехииЧехияВ мире
 
 
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