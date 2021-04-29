Минюст Чехии сообщил о третьей версии в деле о взрывах во Врбетице
10:53 29.04.2021 (обновлено: 11:26 29.04.2021)
ПРАГА, 29 апр — РИА Новости. Существует больше двух версий инцидента со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году, заявила в интервью сетевому изданию Novinky глава Минюста Чехии Мария Бенешова.
Она рассказала, что присутствовала на заседании кабмина, когда там обсуждали это происшествие. Министр отметила, что ее мнение схоже со взглядом президента республики Милоша Земана.
"При этом я видела только сообщение контрразведки, к "живым" материалам расследования никто не имеет доступ. Я даже считаю, что существует еще одна (третья) возможная версия (расследования)", — объяснила Бенешова.
Она отказалась раскрыть детали, но подчеркнула, что все это есть на записи с заседания правительства.
Премьер-министр страны Андрей Бабиш прокомментировал изданию слова министра.
"Действует единственная версия (расследования), о которой мы с главой МВД Яном Гамачеком заявляем, и мы ее придерживаемся. Это все", — сказал он.
В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а реакцию Праги — провокационной и недружественной.
Глава внешнеполитического ведомства Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.
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Президент республики Милош Земан 25 апреля обратился к согражданам. По его словам, существует две версии инцидента во Врбетице: непрофессиональное обращение с содержимым складов со стороны его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы.
Глава страны призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Если участие российских агентов подтвердится, то Москва, по его словам, должна заплатить за это. Если же подозрение опровергнут, то "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии".