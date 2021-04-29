https://ria.ru/20210429/chekhiya-1730435568.html

Минюст Чехии сообщил о третьей версии в деле о взрывах во Врбетице

Минюст Чехии сообщил о третьей версии в деле о взрывах во Врбетице

Существует больше двух версий инцидента со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году, заявила в интервью сетевому изданию Novinky глава Минюста Чехии Мария... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T10:53

2021-04-29T10:53

2021-04-29T11:26

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ПРАГА, 29 апр — РИА Новости. Существует больше двух версий инцидента со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году, заявила в интервью сетевому изданию Novinky глава Минюста Чехии Мария Бенешова.Она рассказала, что присутствовала на заседании кабмина, когда там обсуждали это происшествие. Министр отметила, что ее мнение схоже со взглядом президента республики Милоша Земана.Она отказалась раскрыть детали, но подчеркнула, что все это есть на записи с заседания правительства.Премьер-министр страны Андрей Бабиш прокомментировал изданию слова министра."Действует единственная версия (расследования), о которой мы с главой МВД Яном Гамачеком заявляем, и мы ее придерживаемся. Это все", — сказал он.Чешский премьер 17 апреля заявил, что власти страны подозревают российские спецслужбы к событиям 2014 года во Врбетице. Прага выслала 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а реакцию Праги — провокационной и недружественной.Глава внешнеполитического ведомства Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.Президент республики Милош Земан 25 апреля обратился к согражданам. По его словам, существует две версии инцидента во Врбетице: непрофессиональное обращение с содержимым складов со стороны его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы. Глава страны призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Если участие российских агентов подтвердится, то Москва, по его словам, должна заплатить за это. Если же подозрение опровергнут, то "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии".

https://ria.ru/20210426/chekhiya-1730062192.html

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

https://ria.ru/20210428/chekhiya-1730259545.html

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россия, ян гамачек, якуб кулганек, москва, андрей бабиш, чехия, в мире