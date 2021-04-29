https://ria.ru/20210429/bylbz-1730586455.html

В крематориях в Индии образовались очереди из-за второй волны COVID-19

В крематориях в Индии образовались очереди из-за второй волны COVID-19

Главный крематорий индийской столицы Нигамбодх Гхат работает круглосуточно – на смену одним кострам приходят другие, и так уже не первый день. Именно сюда везут РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T21:32

2021-04-29T21:32

2021-04-29T21:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

нарендра моди

российский фонд прямых инвестиций

махараштра

дели

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр – РИА Новости. Главный крематорий индийской столицы Нигамбодх Гхат работает круглосуточно – на смену одним кострам приходят другие, и так уже не первый день. Именно сюда везут погибших от коронавируса и люди стоят в очереди, ожидая места для церемонии.На подходе к Нигамбодх Гхат – машины полиции, вереница машин скорой помощи, которые привозят тела скончавшихся, и добровольцы в медицинских халатах. Кто-то помогает разгружать машины, а кто-то отдыхает, устав от пропахшего дымом воздуха и жары – температура в Дели уже достигает 40 градусов по Цельсию.Тут и там видны завернутые в ткань тела погибших, рядом с которыми стоят родственники и местные служители. В самом крематории все зависит от того, сколько родственники готовы потратить. Если у них есть полторы тысячи рупий – прощание пройдет в современном европейском крематории, который расположился прямо у входа на территорию. Те, у кого денег чуть меньше, выбирают общие открытые площадки, костры на которых горят почти постоянно. Ну а для тех, у кого совсем нет денег, есть места на берегу реки Ямуна - среди мусора, бегающих собак и неторопливо вышагивающих коров.Карантин от вирусаНовая волна коронавируса убивает тысячи человек в день. Только за минувшие сутки в Дели скончались 368 человек, а вообще с начала пандемии, по официальным данным, скончались более 200 тысяч человек. В попытках остановить распространение коронавируса власти индийской столицы ввели карантин – сначала на шесть дней, а в начале этой недели продлили его на такой же срок, несмотря на то, что ранее заявляли, что будут до последнего оттягивать момент его вступления.Дели не единственная территория, где введены ограничения. Первым из индийских штатов ограничения на выход людей на улицу установила Махараштра. Один из самых богатых штатов Индии столкнулся с небывалой вспышкой коронавируса – вот уже более недели в штате каждый день регистрируют более 60 тысяч новых заболевших, а общее число получающих лечение превысило 670 тысяч.Для уменьшения роста заболеваний власти штата 4 апреля объявили о карантине на выходные с 20.00 по пятницам и до 7.00 понедельника и ввели ограничения на передвижение людей в ночное время в будние дни до 30 апреля. До 1 мая в штате запрещена работа торговых центров, кинозалов, тренажерных залов и места отдыха.Позже правительство штата распорядилось, чтобы бакалейные, овощные и молочные магазины работали только в течение четырех часов, с 7.00 до 11.00, и запретило доставку на дом после 20.00 до 1 мая. Чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса, в четверг власти штата продлили введенные ранее меры до 15 мая.Причины всплескаНевзирая на введенные меры, число заболевших в Индии продолжает расти. Причиной второй волны коронавируса ученые считают новые штаммы коронавируса - британский, южноафриканский, бразильский и его вариант с двойной мутацией.Сингх отметил, что в Дели растет распространенность как британского штамма, так и B.1.617."Сценарий все еще разворачивается, но мы наблюдаем рост с 28% образцов, имеющих британский штамм во вторую неделю марта, до 50% в последнюю неделю марта, и если мы просто попытаемся соотнести всплеск, который мы наблюдаем в Дели, я думаю, что он напрямую коррелирует с типом варианта, который мы наблюдаем", - сказал Сингх.Он отметил, что, хотя различные штаммы становятся все более распространенными в различных районах Индии, в целом их распространенность невелика. При секвенировании 13 тысяч образцов британский штамм был обнаружен в 11% из них, в то время как вариант B.1.617 был обнаружен в 7% образцов. Южноафриканский вариант, который снижает эффективность вакцины от коронавируса, был обнаружен менее чем в 1% от общего числа образцов, отметил Сингх.Вирус как ураганПремьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что новая волна коронавирусной инфекции захватила страну, подобно урагану. "Многие из наших родных и близких безвременно покинули нас. После успешного противостояния первой волне коронавируса страна была полна энтузиазма, полна уверенности в себе, но новая волна обрушилась на страну, словно ураган", - сказал он в ходе ежемесячного обращения к народу.Моди отметил, что правительство прилагает все возможные усилия, чтобы сдержать распространение вируса, и старается "выполнять взятые на себя обязательства"."Теперь, с 1 мая, вакцина будет доступна каждому человеку старше 18 лет в стране. Теперь корпоративный сектор и компании также смогут участвовать в программе вакцинации своих сотрудников", - заявил премьер.Пока в Индии применяются две вакцины - индийский вариант "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественная Covaxin. С их помощью врачи уже вакцинировали более 150 миллионов человек, что недостаточно при общей численности населения Индии в 1,3 миллиарда.Вместе с тем многие возлагают надежду на новую волну вакцинации, которая начнется 1 мая и в ходе которой вакцину получат граждане в возрасте от 18 до 45 лет. Всего в ее ходе планируется привить более 840 миллионов человек и власти Индии сделали шаги для того, чтобы эта кампания была более широкой.Теперь к вакцинации привлекаются больницы под управлением штатов и частные госпитали. При этом в государственных больницах по всей стране вакцинация будет полностью бесплатной, но люди должны заплатить за вакцинацию в частных больницах и больницах под управлением штатов, не взявших оплату на себя. Вместе с тем большая часть штатов Индии уже заявила, что возьмет расходы по вакцинации на себя.Еще одним новшеством в Индии с 1 мая будет российская вакцина "Спутник V". Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, первые дозы российской вакцины поступят 1 мая, а позже Индия станет одним из ключевых производителей "Спутник V".

https://ria.ru/20210429/indiya-1730485688.html

https://ria.ru/20210429/shtamm-1730583278.html

https://ria.ru/20210429/sputnikv-1730510931.html

https://ria.ru/20210425/indiya-1729887409.html

махараштра

дели

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, нарендра моди, российский фонд прямых инвестиций, махараштра, дели, индия, в мире