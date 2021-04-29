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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210429/brend-1730540632.html
Производитель удобрений решил отсудить у СТС бренд "Три кота"
Производитель удобрений решил отсудить у СТС бренд "Три кота"
Краснодарская торгово-промышленная компания "Рости", производящая удобрения, семена и средства защиты растений, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:29
2021-04-29T18:59
культура
россия
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технологии
общество
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Краснодарская торгово-промышленная компания "Рости", производящая удобрения, семена и средства защиты растений, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего телеканалу СТС товарного знака "Три кота", следует из опубликованного в четверг определения суда.По мнению истца, бренд не используется более трех лет для класса товаров, включающего в себя, в частности, медицинские и ветеринарные препараты, пищевые добавки для человека и животных, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды. Именно для этого класса ТПК "Рости" просит отменить регистрацию товарного знака ответчика.СИП привлек к спору Роспатент и назначил предварительные слушания по делу на 21 июня.По данным Роспатента, товарный знак "Три кота" телеканал зарегистрировал на свое имя в 2017 году. Он охватывает семь классов товаров, включающих, например, косметику, печатные издания, книги, ткани, мясо, молоко, мороженое, пиво, и два класса услуг – теле- и радиовещание, производство видео- и телефильмов, шоу-программы и так далее.Под названием "Три кота" на телевидении выходит снятый по заказу СТС мультсериал для детей "о повседневной жизни, отношениях и приключениях трех маленьких любознательных котят: Коржика, Компота и их младшей сестренки Карамельки", сообщает сайт телеканала.
https://ria.ru/20210122/morgenshtern-1594193128.html
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россия, стс (телеканал), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), технологии, общество

Производитель удобрений решил отсудить у СТС бренд "Три кота"

17:29 29.04.2021 (обновлено: 18:59 29.04.2021)
 
© ООО "Студия Метрафильмс" (2015-...)Кадр из мультфильма "Три кота"
Кадр из мультфильма Три кота - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© ООО "Студия Метрафильмс" (2015-...)
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Краснодарская торгово-промышленная компания "Рости", производящая удобрения, семена и средства защиты растений, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего телеканалу СТС товарного знака "Три кота", следует из опубликованного в четверг определения суда.
По мнению истца, бренд не используется более трех лет для класса товаров, включающего в себя, в частности, медицинские и ветеринарные препараты, пищевые добавки для человека и животных, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды. Именно для этого класса ТПК "Рости" просит отменить регистрацию товарного знака ответчика.
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СИП привлек к спору Роспатент и назначил предварительные слушания по делу на 21 июня.
По данным Роспатента, товарный знак "Три кота" телеканал зарегистрировал на свое имя в 2017 году. Он охватывает семь классов товаров, включающих, например, косметику, печатные издания, книги, ткани, мясо, молоко, мороженое, пиво, и два класса услуг – теле- и радиовещание, производство видео- и телефильмов, шоу-программы и так далее.
Под названием "Три кота" на телевидении выходит снятый по заказу СТС мультсериал для детей "о повседневной жизни, отношениях и приключениях трех маленьких любознательных котят: Коржика, Компота и их младшей сестренки Карамельки", сообщает сайт телеканала.
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КультураРоссияСТС (телеканал)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)ТехнологииОбщество
 
 
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