https://ria.ru/20210429/brend-1730540632.html

Производитель удобрений решил отсудить у СТС бренд "Три кота"

Производитель удобрений решил отсудить у СТС бренд "Три кота"

Краснодарская торгово-промышленная компания "Рости", производящая удобрения, семена и средства защиты растений, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:29

2021-04-29T17:29

2021-04-29T18:59

культура

россия

стс (телеканал)

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

технологии

общество

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Краснодарская торгово-промышленная компания "Рости", производящая удобрения, семена и средства защиты растений, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего телеканалу СТС товарного знака "Три кота", следует из опубликованного в четверг определения суда.По мнению истца, бренд не используется более трех лет для класса товаров, включающего в себя, в частности, медицинские и ветеринарные препараты, пищевые добавки для человека и животных, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды. Именно для этого класса ТПК "Рости" просит отменить регистрацию товарного знака ответчика.СИП привлек к спору Роспатент и назначил предварительные слушания по делу на 21 июня.По данным Роспатента, товарный знак "Три кота" телеканал зарегистрировал на свое имя в 2017 году. Он охватывает семь классов товаров, включающих, например, косметику, печатные издания, книги, ткани, мясо, молоко, мороженое, пиво, и два класса услуг – теле- и радиовещание, производство видео- и телефильмов, шоу-программы и так далее.Под названием "Три кота" на телевидении выходит снятый по заказу СТС мультсериал для детей "о повседневной жизни, отношениях и приключениях трех маленьких любознательных котят: Коржика, Компота и их младшей сестренки Карамельки", сообщает сайт телеканала.

https://ria.ru/20210122/morgenshtern-1594193128.html

https://ria.ru/20210226/patenty-1599065411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, стс (телеканал), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), технологии, общество