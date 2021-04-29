https://ria.ru/20210429/bolgariya-1730491783.html

В МИД Болгарии рассказали о разговоре с послом России

В МИД Болгарии рассказали о разговоре с послом России

Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева провела "обстоятельный и серьезный" разговор с послом РФ в Софии, сообщает болгарское ведомство. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:36

2021-04-29T14:36

2021-04-29T15:06

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева провела "обстоятельный и серьезный" разговор с послом РФ в Софии, сообщает болгарское ведомство."Вице-премьер, министр иностранных дел Екатерина Захариева провела обстоятельный и серьезный разговор с послом РФ в Софии", - говорится в заявлении МИД Болгарии.МИД Болгарии заявил, что оставляет за собой право на "ответные действия" в адрес РФ, и призвал прекратить действия, "несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических отношениях".Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева в разговоре с российским послом обратила внимание на ряд комментариев официальных лиц РФ и назвала их "совершенно неуместными"."Также было уделено внимание некоторым публичным комментариям российских официальных лиц, которые болгарская сторона считает совершенно неуместными", - говорится в заявлении МИД Болгарии.О каких комментариях идет речь, не уточняется.Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. МИД Болгарии объявил российского дипломата персоной нон грата и обратился к правоохранительным органам РФ с просьбой оказать помощь в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шаги Болгарии неприемлемыми и пообещал ответ от России.

https://ria.ru/20210429/rassledovanie-1730490307.html

https://ria.ru/20210429/bolgariya-1730473273.html

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