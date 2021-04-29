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В МИД Болгарии рассказали о разговоре с послом России
В МИД Болгарии рассказали о разговоре с послом России
Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева провела "обстоятельный и серьезный" разговор с послом РФ в Софии, сообщает болгарское ведомство. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:36
2021-04-29T15:06
россия
мид болгарии
болгария
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева провела "обстоятельный и серьезный" разговор с послом РФ в Софии, сообщает болгарское ведомство."Вице-премьер, министр иностранных дел Екатерина Захариева провела обстоятельный и серьезный разговор с послом РФ в Софии", - говорится в заявлении МИД Болгарии.МИД Болгарии заявил, что оставляет за собой право на "ответные действия" в адрес РФ, и призвал прекратить действия, "несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических отношениях".Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева в разговоре с российским послом обратила внимание на ряд комментариев официальных лиц РФ и назвала их "совершенно неуместными"."Также было уделено внимание некоторым публичным комментариям российских официальных лиц, которые болгарская сторона считает совершенно неуместными", - говорится в заявлении МИД Болгарии.О каких комментариях идет речь, не уточняется.Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. МИД Болгарии объявил российского дипломата персоной нон грата и обратился к правоохранительным органам РФ с просьбой оказать помощь в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шаги Болгарии неприемлемыми и пообещал ответ от России.
https://ria.ru/20210429/rassledovanie-1730490307.html
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россия, мид болгарии, болгария, в мире

В МИД Болгарии рассказали о разговоре с послом России

14:36 29.04.2021 (обновлено: 15:06 29.04.2021)
 
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar KyosemarlievЗдание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar Kyosemarliev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева провела "обстоятельный и серьезный" разговор с послом РФ в Софии, сообщает болгарское ведомство.
"Вице-премьер, министр иностранных дел Екатерина Захариева провела обстоятельный и серьезный разговор с послом РФ в Софии", - говорится в заявлении МИД Болгарии.

"Болгария желает поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией и в этой связи настаивает на активном и эффективном содействии с российской стороны в прояснении обстоятельств инцидентов на нашей территории", - информирует болгарское внешнеполитическое ведомство.

МИД Болгарии заявил, что оставляет за собой право на "ответные действия" в адрес РФ, и призвал прекратить действия, "несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических отношениях".
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
14:32
МИД Болгарии попросил Россию помочь расследовать взрывы на складах оружия
Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева в разговоре с российским послом обратила внимание на ряд комментариев официальных лиц РФ и назвала их "совершенно неуместными".
"Также было уделено внимание некоторым публичным комментариям российских официальных лиц, которые болгарская сторона считает совершенно неуместными", - говорится в заявлении МИД Болгарии.

"Мы партнеры и союзники ЕС и НАТО, но это не означает, что у нас есть хозяева, как вы недавно заявили в СМИ. Болгарские службы работают только в наших национальных интересах", - приводит МИД слова Захариевой.

О каких комментариях идет речь, не уточняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
13:32
В Кремле пообещали ответить на действия Чехии и Болгарии
Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. МИД Болгарии объявил российского дипломата персоной нон грата и обратился к правоохранительным органам РФ с просьбой оказать помощь в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.
Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шаги Болгарии неприемлемыми и пообещал ответ от России.
 
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