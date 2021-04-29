https://ria.ru/20210429/bolgariya-1730488969.html

Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата

Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата

МИД Болгарии объявил российского дипломата персоной нон грата. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:28

2021-04-29T14:28

2021-04-29T17:30

вооруженные силы украины

мид болгарии

милош земан

чехия

политика

россия

болгария

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. МИД Болгарии объявил российского дипломата персоной нон грата.Также София попросила Москву помочь в расследовании взрывов на оружейных складах и попытки отравления трех болгарских граждан.Во внешнеполитическом ведомстве страны заявили, что провели "обстоятельный и серьезный" разговор с российским послом."Болгария желает поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией и в этой связи настаивает на активном и эффективном содействии с российской стороны в прояснении обстоятельств инцидентов на нашей территории", — сообщили в министерстве.Позднее российская дипмиссия в Софии в своем Facebook заявила о получении ноты МИД Болгарии. В ней сообщается об объявлении помощника военного атташе персоной нон грата.В российском МИД анонсировали ответные меры. Представитель дипведомства Мария Захарова напомнила, что Москва не заводила отношения с Софией в тупик и всегда на всех уровнях говорила о сотрудничестве. Кроме того, Россия готова рассмотреть вопрос содействия Болгарии в расследовании взрывов, если такой запрос поступит.Изначально в причастности к инцидентам на арсеналах Москву обвинила Прага. Чешские власти заявили, что российские спецслужбы организовали взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, и выслали сотрудников посольства в Праге. Это спровоцировало ответные действия со стороны, что впоследствии вылилось в дипломатический скандал. При этом на Смоленской площади назвали обвинения "маразматическим парадом".В то же время президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России. В числе возможных причин инцидента он назвал халатность сотрудников и "игру зарубежных спецслужб".Затем болгарские власти обвинили шестерых россиян в причастности к попытке отравления бизнесмена Эмилиана Гебрева, который поставлял оружие ВСУ в разгар конфликта в Донбассе. Также в Софии утверждают, что Москва имеет отношение к взрывам на оружейных складах в стране, которые произошли в 2011, 2015 и 2020 годах. Комментируя эти заявления, Сергей Лавров отметил, что теперь Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году.

https://ria.ru/20210429/bolgariya-1730473273.html

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

https://ria.ru/20210429/chekhiya-1730435568.html

чехия

россия

болгария

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вооруженные силы украины, мид болгарии, милош земан, чехия, политика, россия, болгария