https://ria.ru/20210429/bilayn-1730501835.html
В работе "Билайна" произошел сбой
В работе "Билайна" произошел сбой
Пользователи "Билайна" сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:13
2021-04-29T15:13
2021-04-29T20:22
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи "Билайна" сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Отмечается, что сбои начались около 13:34 мск. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. По данным Downdetector, 49 процентов пользователей жалуются на проблемы с мобильной связью, 42 процента претензий связаны с работой мобильного интернета, еще восемь процентов жалуются на беспроводной доступ в интернет."В настоящий момент у части абонентов "Билайна" могут наблюдаться затруднения в работе мобильного интернета. Технические службы прилагают максимальные усилия для решения вопроса в кратчайшие сроки", — сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
https://ria.ru/20210425/tvitter-1729868715.html
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