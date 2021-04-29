https://ria.ru/20210429/bilayn-1730501835.html

В работе "Билайна" произошел сбой

В работе "Билайна" произошел сбой

Пользователи "Билайна" сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:13

2021-04-29T15:13

2021-04-29T20:22

россия

билайн

санкт-петербург

технологии

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи "Билайна" сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Отмечается, что сбои начались около 13:34 мск. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. По данным Downdetector, 49 процентов пользователей жалуются на проблемы с мобильной связью, 42 процента претензий связаны с работой мобильного интернета, еще восемь процентов жалуются на беспроводной доступ в интернет."В настоящий момент у части абонентов "Билайна" могут наблюдаться затруднения в работе мобильного интернета. Технические службы прилагают максимальные усилия для решения вопроса в кратчайшие сроки", — сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.

https://ria.ru/20210425/tvitter-1729868715.html

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2021

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россия, билайн, санкт-петербург, технологии, общество