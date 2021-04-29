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Минэнерго предложило разрешить правительству регулировать экспорт бензина
Минэнерго предложило разрешить правительству регулировать экспорт бензина
Минэнерго РФ предлагает включить бензин и легкие дистилляты в перечень товаров, в отношении которых правительство может вводить ограничение или запрет на... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:32
2021-04-29T18:32
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-80
аи-92
аи-95
экономика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает включить бензин и легкие дистилляты в перечень товаров, в отношении которых правительство может вводить ограничение или запрет на экспорт, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов."В целях бесперебойного прохождения периодов массовых ремонтов технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и высокого спроса на внутреннем рынке РФ предлагается дополнить перечень существенно важных для внутреннего рынка РФ товаров отдельными видами нефтепродуктов (бензинов и легких дистиллятов)", - говорится в документе.Как уточняется в тексте проекта, ограничение может распространяться на бензин марок Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98, а также некоторые виды легких дистиллятов. Предполагаемая дата вступления в силу постановления - 26 июня 2021 года, указано в материалах проекта.
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-80, аи-92, аи-95, экономика

Минэнерго предложило разрешить правительству регулировать экспорт бензина

18:32 29.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на одной из АЗС сети ЕКА в Москве
Топливные пистолеты на одной из АЗС сети ЕКА в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает включить бензин и легкие дистилляты в перечень товаров, в отношении которых правительство может вводить ограничение или запрет на экспорт, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"В целях бесперебойного прохождения периодов массовых ремонтов технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и высокого спроса на внутреннем рынке РФ предлагается дополнить перечень существенно важных для внутреннего рынка РФ товаров отдельными видами нефтепродуктов (бензинов и легких дистиллятов)", - говорится в документе.
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24 марта, 02:14
Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
Как уточняется в тексте проекта, ограничение может распространяться на бензин марок Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98, а также некоторые виды легких дистиллятов. Предполагаемая дата вступления в силу постановления - 26 июня 2021 года, указано в материалах проекта.
 
РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-80АИ-92АИ-95Экономика
 
 
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