https://ria.ru/20210429/benzin-1730559794.html

Минэнерго предложило разрешить правительству регулировать экспорт бензина

Минэнерго предложило разрешить правительству регулировать экспорт бензина

Минэнерго РФ предлагает включить бензин и легкие дистилляты в перечень товаров, в отношении которых правительство может вводить ограничение или запрет на... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T18:32

2021-04-29T18:32

2021-04-29T18:32

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-80

аи-92

аи-95

экономика

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает включить бензин и легкие дистилляты в перечень товаров, в отношении которых правительство может вводить ограничение или запрет на экспорт, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов."В целях бесперебойного прохождения периодов массовых ремонтов технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и высокого спроса на внутреннем рынке РФ предлагается дополнить перечень существенно важных для внутреннего рынка РФ товаров отдельными видами нефтепродуктов (бензинов и легких дистиллятов)", - говорится в документе.Как уточняется в тексте проекта, ограничение может распространяться на бензин марок Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98, а также некоторые виды легких дистиллятов. Предполагаемая дата вступления в силу постановления - 26 июня 2021 года, указано в материалах проекта.

https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html

россия

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2021

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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-80, аи-92, аи-95, экономика