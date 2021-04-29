https://ria.ru/20210429/baza-1730408215.html

Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе

Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе

Информация о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ на Красном море не соответствует действительности, заявило на своей странице в Instagram российское... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T01:58

2021-04-29T01:58

2021-04-29T10:21

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КАИР, 29 апр — РИА Новости. Информация о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ на Красном море не соответствует действительности, заявило на своей странице в Instagram российское посольство в Хартуме.Ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник передал, что Судан замораживает договор, подписанный с прежними властями. СМИ также утверждало, что приостанавливается дальнейшее размещение российских военных на морской базе "Фламинго". В дипмиссии это опровергли и отметили, что не получали никаких уведомлений. В посольстве также напомнили, что соглашение вступает в силу только после ратификации обеими сторонами. Ранее представитель МИД республики Аль Мансур Буляд заявил РИА Новости, что у ведомства нет официального подтверждения приостановки соглашения.О договоренности создать пункт ВМФ России стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава не должна превышать 300 человек. Одновременно на базе смогут находиться не более четырех российских кораблей. Как следует из текста от 1 декабря 2020 года, Военно-морскому флоту предоставляли возможность пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в Судане в течение 25 лет.Бывшего президента страны Омара аль-Башира отстранили от власти в апреле 2019 года, впоследствии в стране создали переходный Суверенный совет. В марте переходное правительство и одна из крупнейших повстанческих группировок "Народно-освободительное движение — Север" (НДОС-С) подписали декларацию принципов, которая станет основой для урегулирования конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/sudan-1584910289.html

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россия, красное море, судан, вмф рф, в мире