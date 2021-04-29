https://ria.ru/20210429/baza-1730408215.html
Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
Информация о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ на Красном море не соответствует действительности, заявило на своей странице в Instagram российское... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T01:58
2021-04-29T01:58
2021-04-29T10:21
россия
красное море
судан
вмф рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150098/88/1500988843_0:77:2048:1229_1920x0_80_0_0_c8ac0590316535e078f9d4cfbbc6d1a8.jpg
КАИР, 29 апр — РИА Новости. Информация о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ на Красном море не соответствует действительности, заявило на своей странице в Instagram российское посольство в Хартуме.Ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник передал, что Судан замораживает договор, подписанный с прежними властями. СМИ также утверждало, что приостанавливается дальнейшее размещение российских военных на морской базе "Фламинго". В дипмиссии это опровергли и отметили, что не получали никаких уведомлений. В посольстве также напомнили, что соглашение вступает в силу только после ратификации обеими сторонами. Ранее представитель МИД республики Аль Мансур Буляд заявил РИА Новости, что у ведомства нет официального подтверждения приостановки соглашения.О договоренности создать пункт ВМФ России стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава не должна превышать 300 человек. Одновременно на базе смогут находиться не более четырех российских кораблей. Как следует из текста от 1 декабря 2020 года, Военно-морскому флоту предоставляли возможность пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в Судане в течение 25 лет.Бывшего президента страны Омара аль-Башира отстранили от власти в апреле 2019 года, впоследствии в стране создали переходный Суверенный совет. В марте переходное правительство и одна из крупнейших повстанческих группировок "Народно-освободительное движение — Север" (НДОС-С) подписали декларацию принципов, которая станет основой для урегулирования конфликта.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/sudan-1584910289.html
россия
красное море
судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150098/88/1500988843_154:0:1895:1306_1920x0_80_0_0_ea8db5943a35621e545998744cfc6c83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красное море, судан, вмф рф, в мире
КАИР, 29 апр — РИА Новости.
Информация о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ
на Красном море не соответствует действительности, заявило на своей странице в Instagram
российское посольство в Хартуме.
Ранее телеканал "Аль-Арабия"
со ссылкой на источник передал, что Судан
замораживает договор, подписанный с прежними властями. СМИ также утверждало, что приостанавливается дальнейшее размещение российских военных на морской базе "Фламинго".
В дипмиссии это опровергли и отметили, что не получали никаких уведомлений. В посольстве также напомнили, что соглашение вступает в силу только после ратификации обеими сторонами.
"Поскольку этого еще не произошло, то все остальные утверждения — от лукавого и ставят цель нанести ущерб традиционно дружественным отношениям между Российской Федерацией и Республикой Судан вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры", — добавляется в публикации.
Ранее представитель МИД республики Аль Мансур Буляд заявил РИА Новости, что у ведомства нет официального подтверждения приостановки соглашения.
О договоренности создать пункт ВМФ России стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава не должна превышать 300 человек. Одновременно на базе смогут находиться не более четырех российских кораблей. Как следует из текста от 1 декабря 2020 года, Военно-морскому флоту предоставляли возможность пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в Судане в течение 25 лет.
Бывшего президента страны Омара аль-Башира отстранили от власти в апреле 2019 года, впоследствии в стране создали переходный Суверенный совет. В марте переходное правительство и одна из крупнейших повстанческих группировок "Народно-освободительное движение — Север" (НДОС-С) подписали декларацию принципов, которая станет основой для урегулирования конфликта.