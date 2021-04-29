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Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
Информация о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ на Красном море не соответствует действительности, заявило на своей странице в Instagram российское... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T01:58
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россия
красное море
судан
вмф рф
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КАИР, 29 апр — РИА Новости. Информация о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ на Красном море не соответствует действительности, заявило на своей странице в Instagram российское посольство в Хартуме.Ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник передал, что Судан замораживает договор, подписанный с прежними властями. СМИ также утверждало, что приостанавливается дальнейшее размещение российских военных на морской базе "Фламинго". В дипмиссии это опровергли и отметили, что не получали никаких уведомлений. В посольстве также напомнили, что соглашение вступает в силу только после ратификации обеими сторонами. Ранее представитель МИД республики Аль Мансур Буляд заявил РИА Новости, что у ведомства нет официального подтверждения приостановки соглашения.О договоренности создать пункт ВМФ России стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава не должна превышать 300 человек. Одновременно на базе смогут находиться не более четырех российских кораблей. Как следует из текста от 1 декабря 2020 года, Военно-морскому флоту предоставляли возможность пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в Судане в течение 25 лет.Бывшего президента страны Омара аль-Башира отстранили от власти в апреле 2019 года, впоследствии в стране создали переходный Суверенный совет. В марте переходное правительство и одна из крупнейших повстанческих группировок "Народно-освободительное движение — Север" (НДОС-С) подписали декларацию принципов, которая станет основой для урегулирования конфликта.
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россия, красное море, судан, вмф рф, в мире

Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе

01:58 29.04.2021 (обновлено: 10:21 29.04.2021)
 
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, SudanСудан
Судан - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
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КАИР, 29 апр — РИА Новости. Информация о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ на Красном море не соответствует действительности, заявило на своей странице в Instagram российское посольство в Хартуме.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник передал, что Судан замораживает договор, подписанный с прежними властями. СМИ также утверждало, что приостанавливается дальнейшее размещение российских военных на морской базе "Фламинго".
В дипмиссии это опровергли и отметили, что не получали никаких уведомлений. В посольстве также напомнили, что соглашение вступает в силу только после ратификации обеими сторонами.

"Поскольку этого еще не произошло, то все остальные утверждения — от лукавого и ставят цель нанести ущерб традиционно дружественным отношениям между Российской Федерацией и Республикой Судан вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры", — добавляется в публикации.

Ранее представитель МИД республики Аль Мансур Буляд заявил РИА Новости, что у ведомства нет официального подтверждения приостановки соглашения.
О договоренности создать пункт ВМФ России стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава не должна превышать 300 человек. Одновременно на базе смогут находиться не более четырех российских кораблей. Как следует из текста от 1 декабря 2020 года, Военно-морскому флоту предоставляли возможность пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в Судане в течение 25 лет.
Бывшего президента страны Омара аль-Башира отстранили от власти в апреле 2019 года, впоследствии в стране создали переходный Суверенный совет. В марте переходное правительство и одна из крупнейших повстанческих группировок "Народно-освободительное движение — Север" (НДОС-С) подписали декларацию принципов, которая станет основой для урегулирования конфликта.
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База ВМФ в Судане: Россия закрепляется в АфрикеВладимир Путин поручил Сергею Шойгу от имени России подписать соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Это позволит Москве обеспечивать безопасные поставки оружия в регион и бороться с морскими пиратами.
 
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