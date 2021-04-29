https://ria.ru/20210429/bank-1730550829.html
"Яндекс" договорился о покупке банка "Акрополь"
"Яндекс" договорился о покупке банка "Акрополь"
Интернет-холдинг "Яндекс" заключил соглашение о покупке банка "Акрополь"; в результате сделки к компании перейдут лицензии "Акрополя", включая универсальную... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:01
2021-04-29T18:01
2021-04-29T18:01
россия
яндекс
евгений давыдович
связной
экономика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Интернет-холдинг "Яндекс" заключил соглашение о покупке банка "Акрополь"; в результате сделки к компании перейдут лицензии "Акрополя", включая универсальную банковскую, сообщает компания.Сумма сделки составит 1,1 миллиарда рублей, из которых 75 миллионов рублей - премия к капиталу за покупку. Более 85% активов "Акрополя" приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России.Издание The Bell в марте сообщало со ссылкой на источники, что "Яндекс" ведет переговоры о приобретении банка "Акрополь", владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы "Связной" Евгений Давыдович.Как отмечает "Яндекс", наличие банковских лицензий позволит компании развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров.Сделка будет закрыта после согласования в Банке России. Соответствующее ходатайство интернет-холдинг подал 28 апреля.Согласно информации на сайте банка, "Акрополь" - универсальное кредитно-финансовое учреждение, предоставляющее весь спектр банковских услуг. Банк основан в 1994 году. Работает в Московском регионе.
https://ria.ru/20210331/yandeks-1603652625.html
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