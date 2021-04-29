Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html
"Горят заставы". За что воевали на границе Киргизии и Таджикистана
"Горят заставы". За что воевали на границе Киргизии и Таджикистана
На границе Таджикистана и Киргизии идут бои. Пограничники двух республик обстреливают заставы на противоположной стороне, горят дома. Сообщают о подходящей... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:30
2021-04-29T23:28
садыр жапаров
мвд таджикистана
баткенская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
таджикистан
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730480067_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_be6ae41cb211ed56b787d31b9b78cdcd.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На границе Таджикистана и Киргизии идут бои. Пограничники двух республик обстреливают заставы на противоположной стороне, горят дома. Сообщают о подходящей бронетехнике. Огонь ведут там, где еще вчера местные жители только бросались камнями друг в друга. Впрочем, вскоре появились сообщения, что Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе сил. РИА Новости узнавало, что предшествовало внезапному конфликту.Свадебный зал и фермаПосле полудня 29 апреля заместитель губернатора Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев признал, что ситуация на границе вышла из-под контроля: "В данный момент перестрелка продолжается, стреляют силовики". Горят дома мирных жителей. Представитель киргизского правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев информировал о повреждениях военных объектов. "Горят погранзаставы после обстрелов с таджикской стороны", — уточнял он.Военные сообщили, что под обстрел попали киргизские заставы "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также погранпосты "Кожогар" и "Булак-Баши". В ответ на огонь с таджикской стороны пограничники Киргизии атаковали и взяли под контроль заставу "Ходжа Аалло". "Разрушили свадебный зал и ферму в селе Точикон — из минометов", — рассказывали таджикским СМИ местные. Говорили о гибели трех мирных жителей с таджикской стороны, ранении мэра города Исфара. К этому моменту Министерство по чрезвычайным ситуациям Киргизии проинформировало о семерых раненых, двое из которых находились в тяжелом состоянии. Затем поступили сведения об одном погибшем. Потом число убитых увеличилось до трех, среди них и ребенок. Хотя гражданских лиц, как заверили в ведомстве, эвакуировали из зоны боев. В Госкомитете национальной безопасности (аналог ФСБ) Киргизии утверждали, что пограничники и бойцы спецназа МВД Таджикистана применили минометы и пулеметы. В Таджикистане тоже сообщали о раненых. Люди спешно эвакуировались. "Школьников отпустили домой, к родителям, — цитировали журналисты очевидца. — Те, кто живет в махаллах (кварталах, поселках. — Прим. ред.) на линии границы, перебираются в более безопасное место".Конфликт возник из-за водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфары (Ак-Суу). Таджикские пограничники настаивают, что там их территория. "Однако Киргизская Республика в одностороннем порядке оккупировала это сооружение и против мирного таджикоязычного населения приграничных районов использует возможности бойцов специального назначения, переодетых в гражданскую форму", — заявили в Душанбе.В Бишкеке уверяют, что с таджикской стороны некие люди установили камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередачи. Это возмутило местных жителей: сначала ругались, затем схватились за камни. После обещания убрать камеры все на какое-то время стихло. Но утром в четверг вновь полетели булыжники, зазвучали выстрелы из охотничьих ружей. Киргизское правительство объявило в трех районах режим чрезвычайной ситуации. Таджики указывают: такие же камеры установили и соседи, а кроме того — перекрыли доступ к воде. "Они не допускают граждан и специалистов Управления водного хозяйства города Исфара для контрольного замера уровня воды и забора. Все требования таджикской стороны они называют необоснованными, — жаловался изданию "Азия плюс" местный чиновник. — В результате население и сельское хозяйство Таджикистана в поливной сезон испытывают трудности в обеспечении водой". В Бишкеке немедленно собрался митинг с требованием отставки президента и правительства. Глава государства Садыр Жапаров созвал оперативное совещание кабинета министров и выслушал доклады силовиков. В специальном обращении Жапаров подчеркнул, что хочет "с таджикскими братьями" найти общий язык, решить все вопросы. И попенял тем, кто пытается разжечь конфликт изнутри. Похищения и фейкиРанее с границы сообщали об исчезновении двух граждан Киргизии — 19-летних молодых людей. Их похитили таджикские пограничники, вернули только после встречи представителей двух республик. Пострадавшие рассказали, что в плену их пытали. Таджикского посла вызвали в МИД Киргизии и вручили ноту протеста. Затем уже пограничников Киргизии обвинили в похищении и избиении двух школьников. Позднее в Душанбе опровергли эти слухи. Конфликты из-за воды случались и ранее. Так, в 2015-м жители киргизского аула перекрыли канал к таджикским соседям. Те в ответ заблокировали дорогу на кладбище. Завязалась драка, пострадали около пятнадцати человек. В целом же напряженность из-за воды в Средней Азии возникла сразу, как республики получили независимость. Некогда братские народы угрожали применить силу. На этот раз причины конфликты могли быть и иными, в том числе и трансграничные потоки неучтенных таможнями товаров, попросту говоря, контрабанда. Но на этот раз вспышка насилия, по-видимому, завершается. Ближе к вечеру стало известно, что Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь с 20:00 (17:00 мск) и отвести силы. Политолог Денис Бердаков уточняет, что Бишкек не был готов к такому развитию событий: в столице оставались только глава государства и вице-премьер. "Обстановка в стране такая, что война — не решение проблем, а обретение новых. Республика усиленным темпами готовилась разобраться с наболевшим вопросом делимитации границ, который откладывается тридцать лет и мешает развитию пограничной торговли и привлечению инвестиций. Как только послышались выстрелы, на улицы высыпали митингующие. Опасность ситуации не в том, что она может перерасти в большую войну, а в том, что напряжение просто взорвет республику", — рассуждает собеседник РИА Новости. "У каждой стороны в этом споре — набор аргументов: карт, документов, — отмечает специалист по региону Григорий Михайлов. — Но по всей границе около семидесяти спорных участков. И, что еще хуже, эти участки нередко находятся не в безлюдных местах — там, где торчит никому не нужная скала, — а в населенных районах. Порой граница проходит прямо по селу. Поэтому споры неизбежны: из-за воды, посевных площадей, пастбищ, дорог и даже объездных путей, по которым можно обойти погранпункты, то есть провезти контрабанду. За последние десятилетия на спорных участках было более 150 конфликтов". Пришедшее к власти в результате событий осени 2020-го правительство вступило в переговоры с соседями об урегулировании споров. "Частично цели были достигнуты, но делимитация — такой вопрос, который позволяет сидящим на диване или оппозиции обвинить власти в предательстве. Недовольство нагнетают и закрытые границы, это лишило заработков многих граждан Киргизии и Таджикистана, и ситуация с коронавирусом, рост цен. Душанбе и в первую очередь Бишкек оказались в сложном положении: как ни поступишь, найдутся недовольные", — объясняет Михайлов.Любое решение несет издержки — и политические, и финансовые. Переселение людей на новые места, выделение земель потребует затрат, разметку границы истолкуют как сдачу национальных интересов, статус-кво также создает проблемы: последуют обвинения властей в бездействии. Так что новый президент Киргизии, взяв на себя ответственность, предсказуемо столкнулся с масштабным политическим кризисом. Приглашение внешнего арбитра может только сгладить остроту ситуации, но стабильность внутри республики власти придется обеспечивать самостоятельно.
https://ria.ru/20201122/kirgiziya-1585600772.html
баткенская область
таджикистан
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном
Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль.
2021-04-29T18:30
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730480067_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_529221c2682aac7d12423765438d7fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
садыр жапаров, мвд таджикистана, баткенская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), таджикистан, киргизия, в мире

"Горят заставы". За что воевали на границе Киргизии и Таджикистана

18:30 29.04.2021 (обновлено: 23:28 29.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба УВД Баткенской областиКыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : пресс-служба УВД Баткенской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На границе Таджикистана и Киргизии идут бои. Пограничники двух республик обстреливают заставы на противоположной стороне, горят дома. Сообщают о подходящей бронетехнике. Огонь ведут там, где еще вчера местные жители только бросались камнями друг в друга. Впрочем, вскоре появились сообщения, что Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе сил. РИА Новости узнавало, что предшествовало внезапному конфликту.

Свадебный зал и ферма

После полудня 29 апреля заместитель губернатора Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев признал, что ситуация на границе вышла из-под контроля: "В данный момент перестрелка продолжается, стреляют силовики". Горят дома мирных жителей.
Представитель киргизского правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев информировал о повреждениях военных объектов. "Горят погранзаставы после обстрелов с таджикской стороны", — уточнял он.
Военные сообщили, что под обстрел попали киргизские заставы "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также погранпосты "Кожогар" и "Булак-Баши". В ответ на огонь с таджикской стороны пограничники Киргизии атаковали и взяли под контроль заставу "Ходжа Аалло".
"Разрушили свадебный зал и ферму в селе Точикон — из минометов", — рассказывали таджикским СМИ местные. Говорили о гибели трех мирных жителей с таджикской стороны, ранении мэра города Исфара.
К этому моменту Министерство по чрезвычайным ситуациям Киргизии проинформировало о семерых раненых, двое из которых находились в тяжелом состоянии. Затем поступили сведения об одном погибшем. Потом число убитых увеличилось до трех, среди них и ребенок. Хотя гражданских лиц, как заверили в ведомстве, эвакуировали из зоны боев. В Госкомитете национальной безопасности (аналог ФСБ) Киргизии утверждали, что пограничники и бойцы спецназа МВД Таджикистана применили минометы и пулеметы.
В Таджикистане тоже сообщали о раненых. Люди спешно эвакуировались. "Школьников отпустили домой, к родителям, — цитировали журналисты очевидца. — Те, кто живет в махаллах (кварталах, поселках. — Прим. ред.) на линии границы, перебираются в более безопасное место".
Конфликт возник из-за водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфары (Ак-Суу).
Таджикские пограничники настаивают, что там их территория. "Однако Киргизская Республика в одностороннем порядке оккупировала это сооружение и против мирного таджикоязычного населения приграничных районов использует возможности бойцов специального назначения, переодетых в гражданскую форму", — заявили в Душанбе.
В Бишкеке уверяют, что с таджикской стороны некие люди установили камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередачи. Это возмутило местных жителей: сначала ругались, затем схватились за камни. После обещания убрать камеры все на какое-то время стихло. Но утром в четверг вновь полетели булыжники, зазвучали выстрелы из охотничьих ружей. Киргизское правительство объявило в трех районах режим чрезвычайной ситуации.
Таджики указывают: такие же камеры установили и соседи, а кроме того — перекрыли доступ к воде. "Они не допускают граждан и специалистов Управления водного хозяйства города Исфара для контрольного замера уровня воды и забора. Все требования таджикской стороны они называют необоснованными, — жаловался изданию "Азия плюс" местный чиновник. — В результате население и сельское хозяйство Таджикистана в поливной сезон испытывают трудности в обеспечении водой".
© Sputnik / Кайрат ЖапаровКиргизские военнослужащие в Баткенской области
Кыргызские военнослужащие в Баткенской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Sputnik / Кайрат Жапаров
Киргизские военнослужащие в Баткенской области
В Бишкеке немедленно собрался митинг с требованием отставки президента и правительства. Глава государства Садыр Жапаров созвал оперативное совещание кабинета министров и выслушал доклады силовиков. В специальном обращении Жапаров подчеркнул, что хочет "с таджикскими братьями" найти общий язык, решить все вопросы. И попенял тем, кто пытается разжечь конфликт изнутри.

Похищения и фейки

Ранее с границы сообщали об исчезновении двух граждан Киргизии — 19-летних молодых людей. Их похитили таджикские пограничники, вернули только после встречи представителей двух республик. Пострадавшие рассказали, что в плену их пытали. Таджикского посла вызвали в МИД Киргизии и вручили ноту протеста.
Затем уже пограничников Киргизии обвинили в похищении и избиении двух школьников. Позднее в Душанбе опровергли эти слухи.
Конфликты из-за воды случались и ранее. Так, в 2015-м жители киргизского аула перекрыли канал к таджикским соседям. Те в ответ заблокировали дорогу на кладбище. Завязалась драка, пострадали около пятнадцати человек.
В целом же напряженность из-за воды в Средней Азии возникла сразу, как республики получили независимость. Некогда братские народы угрожали применить силу. На этот раз причины конфликты могли быть и иными, в том числе и трансграничные потоки неучтенных таможнями товаров, попросту говоря, контрабанда.
Но на этот раз вспышка насилия, по-видимому, завершается. Ближе к вечеру стало известно, что Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь с 20:00 (17:00 мск) и отвести силы.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров
Президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров
Политолог Денис Бердаков уточняет, что Бишкек не был готов к такому развитию событий: в столице оставались только глава государства и вице-премьер. "Обстановка в стране такая, что война — не решение проблем, а обретение новых. Республика усиленным темпами готовилась разобраться с наболевшим вопросом делимитации границ, который откладывается тридцать лет и мешает развитию пограничной торговли и привлечению инвестиций. Как только послышались выстрелы, на улицы высыпали митингующие. Опасность ситуации не в том, что она может перерасти в большую войну, а в том, что напряжение просто взорвет республику", — рассуждает собеседник РИА Новости.
"У каждой стороны в этом споре — набор аргументов: карт, документов, — отмечает специалист по региону Григорий Михайлов. — Но по всей границе около семидесяти спорных участков. И, что еще хуже, эти участки нередко находятся не в безлюдных местах — там, где торчит никому не нужная скала, — а в населенных районах. Порой граница проходит прямо по селу. Поэтому споры неизбежны: из-за воды, посевных площадей, пастбищ, дорог и даже объездных путей, по которым можно обойти погранпункты, то есть провезти контрабанду. За последние десятилетия на спорных участках было более 150 конфликтов".
Участники митинга на Старой площади в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября 2020, 08:00Протесты в Бишкеке
"Нами правили водители и телохранители". В Киргизии меняют конституцию
Пришедшее к власти в результате событий осени 2020-го правительство вступило в переговоры с соседями об урегулировании споров. "Частично цели были достигнуты, но делимитация — такой вопрос, который позволяет сидящим на диване или оппозиции обвинить власти в предательстве. Недовольство нагнетают и закрытые границы, это лишило заработков многих граждан Киргизии и Таджикистана, и ситуация с коронавирусом, рост цен. Душанбе и в первую очередь Бишкек оказались в сложном положении: как ни поступишь, найдутся недовольные", — объясняет Михайлов.
Любое решение несет издержки — и политические, и финансовые. Переселение людей на новые места, выделение земель потребует затрат, разметку границы истолкуют как сдачу национальных интересов, статус-кво также создает проблемы: последуют обвинения властей в бездействии. Так что новый президент Киргизии, взяв на себя ответственность, предсказуемо столкнулся с масштабным политическим кризисом. Приглашение внешнего арбитра может только сгладить остроту ситуации, но стабильность внутри республики власти придется обеспечивать самостоятельно.
 
Садыр ЖапаровМВД ТаджикистанаБаткенская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
01:13Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
01:09Эксперт рассказал о большом потенциале российской космической станции
Лента новостейМолния