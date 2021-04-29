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"Горят заставы". За что воевали на границе Киргизии и Таджикистана

"Горят заставы". За что воевали на границе Киргизии и Таджикистана

На границе Таджикистана и Киргизии идут бои. Пограничники двух республик обстреливают заставы на противоположной стороне, горят дома. Сообщают о подходящей... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T18:30

2021-04-29T18:30

2021-04-29T23:28

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На границе Таджикистана и Киргизии идут бои. Пограничники двух республик обстреливают заставы на противоположной стороне, горят дома. Сообщают о подходящей бронетехнике. Огонь ведут там, где еще вчера местные жители только бросались камнями друг в друга. Впрочем, вскоре появились сообщения, что Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе сил. РИА Новости узнавало, что предшествовало внезапному конфликту.Свадебный зал и фермаПосле полудня 29 апреля заместитель губернатора Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев признал, что ситуация на границе вышла из-под контроля: "В данный момент перестрелка продолжается, стреляют силовики". Горят дома мирных жителей. Представитель киргизского правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев информировал о повреждениях военных объектов. "Горят погранзаставы после обстрелов с таджикской стороны", — уточнял он.Военные сообщили, что под обстрел попали киргизские заставы "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также погранпосты "Кожогар" и "Булак-Баши". В ответ на огонь с таджикской стороны пограничники Киргизии атаковали и взяли под контроль заставу "Ходжа Аалло". "Разрушили свадебный зал и ферму в селе Точикон — из минометов", — рассказывали таджикским СМИ местные. Говорили о гибели трех мирных жителей с таджикской стороны, ранении мэра города Исфара. К этому моменту Министерство по чрезвычайным ситуациям Киргизии проинформировало о семерых раненых, двое из которых находились в тяжелом состоянии. Затем поступили сведения об одном погибшем. Потом число убитых увеличилось до трех, среди них и ребенок. Хотя гражданских лиц, как заверили в ведомстве, эвакуировали из зоны боев. В Госкомитете национальной безопасности (аналог ФСБ) Киргизии утверждали, что пограничники и бойцы спецназа МВД Таджикистана применили минометы и пулеметы. В Таджикистане тоже сообщали о раненых. Люди спешно эвакуировались. "Школьников отпустили домой, к родителям, — цитировали журналисты очевидца. — Те, кто живет в махаллах (кварталах, поселках. — Прим. ред.) на линии границы, перебираются в более безопасное место".Конфликт возник из-за водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфары (Ак-Суу). Таджикские пограничники настаивают, что там их территория. "Однако Киргизская Республика в одностороннем порядке оккупировала это сооружение и против мирного таджикоязычного населения приграничных районов использует возможности бойцов специального назначения, переодетых в гражданскую форму", — заявили в Душанбе.В Бишкеке уверяют, что с таджикской стороны некие люди установили камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередачи. Это возмутило местных жителей: сначала ругались, затем схватились за камни. После обещания убрать камеры все на какое-то время стихло. Но утром в четверг вновь полетели булыжники, зазвучали выстрелы из охотничьих ружей. Киргизское правительство объявило в трех районах режим чрезвычайной ситуации. Таджики указывают: такие же камеры установили и соседи, а кроме того — перекрыли доступ к воде. "Они не допускают граждан и специалистов Управления водного хозяйства города Исфара для контрольного замера уровня воды и забора. Все требования таджикской стороны они называют необоснованными, — жаловался изданию "Азия плюс" местный чиновник. — В результате население и сельское хозяйство Таджикистана в поливной сезон испытывают трудности в обеспечении водой". В Бишкеке немедленно собрался митинг с требованием отставки президента и правительства. Глава государства Садыр Жапаров созвал оперативное совещание кабинета министров и выслушал доклады силовиков. В специальном обращении Жапаров подчеркнул, что хочет "с таджикскими братьями" найти общий язык, решить все вопросы. И попенял тем, кто пытается разжечь конфликт изнутри. Похищения и фейкиРанее с границы сообщали об исчезновении двух граждан Киргизии — 19-летних молодых людей. Их похитили таджикские пограничники, вернули только после встречи представителей двух республик. Пострадавшие рассказали, что в плену их пытали. Таджикского посла вызвали в МИД Киргизии и вручили ноту протеста. Затем уже пограничников Киргизии обвинили в похищении и избиении двух школьников. Позднее в Душанбе опровергли эти слухи. Конфликты из-за воды случались и ранее. Так, в 2015-м жители киргизского аула перекрыли канал к таджикским соседям. Те в ответ заблокировали дорогу на кладбище. Завязалась драка, пострадали около пятнадцати человек. В целом же напряженность из-за воды в Средней Азии возникла сразу, как республики получили независимость. Некогда братские народы угрожали применить силу. На этот раз причины конфликты могли быть и иными, в том числе и трансграничные потоки неучтенных таможнями товаров, попросту говоря, контрабанда. Но на этот раз вспышка насилия, по-видимому, завершается. Ближе к вечеру стало известно, что Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь с 20:00 (17:00 мск) и отвести силы. Политолог Денис Бердаков уточняет, что Бишкек не был готов к такому развитию событий: в столице оставались только глава государства и вице-премьер. "Обстановка в стране такая, что война — не решение проблем, а обретение новых. Республика усиленным темпами готовилась разобраться с наболевшим вопросом делимитации границ, который откладывается тридцать лет и мешает развитию пограничной торговли и привлечению инвестиций. Как только послышались выстрелы, на улицы высыпали митингующие. Опасность ситуации не в том, что она может перерасти в большую войну, а в том, что напряжение просто взорвет республику", — рассуждает собеседник РИА Новости. "У каждой стороны в этом споре — набор аргументов: карт, документов, — отмечает специалист по региону Григорий Михайлов. — Но по всей границе около семидесяти спорных участков. И, что еще хуже, эти участки нередко находятся не в безлюдных местах — там, где торчит никому не нужная скала, — а в населенных районах. Порой граница проходит прямо по селу. Поэтому споры неизбежны: из-за воды, посевных площадей, пастбищ, дорог и даже объездных путей, по которым можно обойти погранпункты, то есть провезти контрабанду. За последние десятилетия на спорных участках было более 150 конфликтов". Пришедшее к власти в результате событий осени 2020-го правительство вступило в переговоры с соседями об урегулировании споров. "Частично цели были достигнуты, но делимитация — такой вопрос, который позволяет сидящим на диване или оппозиции обвинить власти в предательстве. Недовольство нагнетают и закрытые границы, это лишило заработков многих граждан Киргизии и Таджикистана, и ситуация с коронавирусом, рост цен. Душанбе и в первую очередь Бишкек оказались в сложном положении: как ни поступишь, найдутся недовольные", — объясняет Михайлов.Любое решение несет издержки — и политические, и финансовые. Переселение людей на новые места, выделение земель потребует затрат, разметку границы истолкуют как сдачу национальных интересов, статус-кво также создает проблемы: последуют обвинения властей в бездействии. Так что новый президент Киргизии, взяв на себя ответственность, предсказуемо столкнулся с масштабным политическим кризисом. Приглашение внешнего арбитра может только сгладить остроту ситуации, но стабильность внутри республики власти придется обеспечивать самостоятельно.

https://ria.ru/20201122/kirgiziya-1585600772.html

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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль. 2021-04-29T18:30 true PT0M35S

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садыр жапаров, мвд таджикистана, баткенская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), таджикистан, киргизия, в мире