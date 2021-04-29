https://ria.ru/20210429/avtobus-1730486432.html

В Архангельске столкнулись два автобуса

В Архангельске столкнулись два автобуса

Два автобуса, двигавшихся в попутном направлении, столкнулись в Архангельске, задев при этом еще как минимум две машины, есть информация о легко пострадавших,... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:19

2021-04-29T14:19

2021-04-29T14:25

архангельск

северодвинск

происшествия

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МУРМАНСК, 29 апр – РИА Новости. Два автобуса, двигавшихся в попутном направлении, столкнулись в Архангельске, задев при этом еще как минимум две машины, есть информация о легко пострадавших, сообщили в региональной диспетчерской службе 112.Сообщается, что в 12.36 в службу 112 поступило сообщение о ДТП на перекрестке улицы Смольный Буян и проспекта Обводный канал. "По предварительной информации, автобус "ПАЗ" 31 маршрута (Цигломень) въехал в заднюю часть "НЕФАЗа" маршрута № 133 Северодвинск - Архангельск, который двигался в попутном направлении. Длинномерный автобус, в свою очередь, ударил в задний бампер такси "Шкода Фабиа", а та – впереди идущую вазовскую "десятку", - говорится в сообщении.На место происшествия были направлены экстренные службы, информация по пострадавшим уточняется. Транспортные средства повреждены незначительно. "По предварительной информации, незначительные травмы получили семь человек, госпитализированных нет", - уточнили в службе 112.

https://ria.ru/20210429/neftevoz-1730421073.html

архангельск

северодвинск

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архангельск, северодвинск, происшествия