https://ria.ru/20210429/avto-1730420242.html

Рынок коммерческих автомобилей столкнулся с серьезным дефицитом, пишет Ъ

Рынок коммерческих автомобилей столкнулся с серьезным дефицитом, пишет Ъ

Рынок коммерческих автомобилей в РФ столкнулся с серьезным дефицитом на фоне проблем с поставками комплектующих, отложенным спросом и ростом сегмента... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T09:00

2021-04-29T09:00

2021-04-29T09:00

россия

авто

группа газ

автоваз

ford transit

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Рынок коммерческих автомобилей в РФ столкнулся с серьезным дефицитом на фоне проблем с поставками комплектующих, отложенным спросом и ростом сегмента онлайн-торговли - грузовики и LCV законтрактованы на несколько месяцев вперед, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проведенный опрос производителей и импортеров.Так, в"АвтоВАЗе" отметили, что на складах нет свободных машин корпоративного сегмента: они выпускаются только под твердые контракты с клиентами, и производство загружено на два месяца вперед. В "Соллерсе" не уточнили, на какой период заказаны автомобили, сообщив лишь об устойчивом спросе как на модельный ряда LCV УАЗа, так и на Ford Transit. Между тем, по данным издания, на складе "Аларм-Моторс" в наличии "небольшой объем Ford Transit и УАЗов". Предложение ограничено из-за необходимости своевременного исполнения крупных контрактов, перенесенных с 2020 года, сообщил дилер.Отмечается, что у "ГАЗа" дефицит возможен по отдельным модификациям "в связи со сложностями в обеспечении ритмичности поставок комплектующих из-за санкций". Региональный дилер LCV "ГАЗа" прогнозирует, что удовлетворить спрос удастся не ранее чем через три-пять месяцев. "Тему доставки, особенно малотоннажным транспортом, всколыхнула пандемия, поэтому есть дефицит, в частности на VW Multivan, Crafter и Transporter, даже на Citroen", - рассказал в свою очередь бенефициар самарского автохолдинга "Премьера" Владимир Сипко.При этом аналогичная ситуация и в грузовом сегменте. В Volvo Trucks сообщили, что на заводе в Калуге портфель заказов полон на ближайшие месяцы, "это связано как с отложенным спросом, так и с переходом на производство нового модельного ряда". А производство у Mercedes-Benz Trucks Russia законтрактовано на все лето. В качестве одной из причин в компании выделяют реновацию парков крупными клиентами.В "ФАВ-Восточная Европа" также говорят о дефиците: контракты подписываются с условием поставки через один-два месяца. В компании к списку причин добавляют планируемое властями повышение утильсбора. У Scania законтрактована большая часть поставок в 2021 году. Дефицит наблюдается почти во всех сегментах, говорят в компании, но больше всего требуются самосвалы, техника для коммунальной и лесозаготовительной отраслей. У "Камаза" заказы идут на сентябрь, там уточнили, что росту заказов способствует отложенный спрос, господдержка и проблемы с поставками у зарубежных игроков.По мнению директора по закупкам транспортных услуг FM Logistic в РФ Эдуарда Миронова, из-за приостановки производства полупроводников и некоторых других комплектующих срок ожидания тягачей в текущем году сильно увеличился.

https://ria.ru/20210414/avtomobili--1727886483.html

https://ria.ru/20210424/vodorod-1729741668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, группа газ, автоваз, ford transit